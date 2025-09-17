R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' s t a t o d o c u m e n t a t o c h e " , i n p r e s e n z a d i m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i ( M i c i ) , " i l p a z i e n t e n o n a d e r e n t e a l l a t e r a p i a h a u n r i s c h i o 5 v o l t e s u p e r i o r e d i r e c i d i v a r e d u r a n t e i l d e c o r s o c l i n i c o d e l l a s u a m a l a t t i a c r o n i c a , d a t o a s s o c i a t o a n c h e a u n a u m e n t o d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i . I n o l t r e , q u a n d o i l p a z i e n t e r e c i d i v a , l a m a l a t t i a p r o g r e d i s c e e q u e s t o s i r i p e r c u o t e s i a s u l l a s a l u t e d e l l a p e r s o n a " c h e s u l s e r v i z i o s a n i t a r i o p e r c h é c i s a r à b i s o g n o d i u n " m a g g i o r n u m e r o d i v i s i t e , d i p r e s t a z i o n i d i a g n o s t i c h e e d e r o g a z i o n i d a p a r t e d e l S s n " . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o A r m u z z i , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a M a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i d e l l ' I r c c s I s t i t u t o c l i n i c o H u m a n i t a s d i M i l a n o , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o o g g i n e l c a p o l u o g o l o m b a r d o d a F e r r i n g I t a l i a , p e r l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a p r i m a g u i d a p r a t i c a p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e c l i n i c a e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l p a z i e n t e . " C i s o n o d e i f a t t o r i c o r r e l a t i a u n a m i n o r e a d e r e n z a a l r e g i m e t e r a p e u t i c o s t a b i l i t o d a l m e d i c o , c o m e i l s e s s o m a s c h i l e , l a g i o v a n e e t à e l ' e s s e r e s i n g l e - e l e n c a A r m u z z i - A p p r o f o n d e n d o , p o i , e m e r g o n o a l t r e c a r a t t e r i s t i c h e c o m e p r o b l e m i p s i c o l o g i c i p e r s o n a l i " e r e l a z i o n a l i , m a a n c h e " l ' e t à a v a n z a t a , c h e p u ò e s s e r e u n o s t a c o l o p e r l a f r a g i l i t à e l a p o l i f a r m a c o l o g i a , o l t r e a l l a d i a g n o s i s t e s s a d i m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a i n t e s t i n a l e c h e , i n c e r t i c a s i , g e n e r a u n r i f i u t o d a p a r t e d e l p a z i e n t e d e l l a p a t o l o g i a s t e s s a " . I l d o c u m e n t o p r e s e n t a t o o g g i , " r e c e n t e m e n t e p u b b l i c a t o s u u n a r i v i s t a i n t e r n a z i o n a l e - e v i d e n z i a l ' e s p e r t o - è s t a t o c r e a t o d a u n g r u p p o d i c o l l e g h i e a n c h e d a l l ' a s s o c i a z i o n e p a z i e n t i A m i c i . I l f a t t o d i a v e r c o i n v o l t o l ' a s s o c i a z i o n e , c h e t r a m i t e u n a s u r v e y h a g u i d a t o l a s t e s u r a d e g l i s t a t e m e n t , s i g n i f i c a c h e i l C o n s e n s u s p a p e r è s t a t o c r e a t o i n c o n n u b i o c o n i l p a z i e n t e s t e s s o . I 1 2 s t a t e m e n t d e l d o c u m e n t o , s u d d i v i s i i n 3 s e t t o r i ( l a d e f i n i z i o n e e l ' e n t i t à d e l p r o b l e m a , l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e i f a t t o r i d i r i s c h i o e l a p o s s i b i l e r i s o l u z i o n e d i q u e s t i p r o b l e m i ) , p o t r a n n o e s s e r e d i u t i l i t à p r a t i c a s i a p e r i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o c h e p e r l ' a s s o c i a z i o n e d e i p a z i e n t i , n e l m o m e n t o i n c u i s i a n e c e s s a r i o m o t i v a r e i l p a z i e n t e a e s s e r e i l p i ù a d e r e n t e p o s s i b i l e a l r e g i m e t e r a p e u t i c o s t a b i l i t o i n s i e m e a l m e d i c o " .