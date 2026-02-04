P a l e r m o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - E ' i n c o r s o , p r e s s o g l i u f f i c i d e l l a P r o c u r a d i P a t t i ( M e s s i n a ) , u n v e r t i c e , p r e s i e d u t o d a l P r o c u r a t o r e c a p o A n g e l o V i t t o r i o C a v a l l o , c o n g l i i n v e s t i g a t o r i p e r f a r e i l p u n t o s u l l ' i n c h i e s t a s u l l ' o m i c i d i o d e i t r e c a c c i a t o r i t r o v a t i m e r c o l e d ì s c o r s o n e l b o s c o d i M o n t a g n a r e a l e ( M e s s i n a ) . L a P r o c u r a h a i s c r i t t o n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i u n u o m o , A . S . , a m i c o d i c a c c i a d i u n a d e l l e v i t t i m e , A n t o n i o G a t a n i d i 8 2 a n n i . L ' u o m o è a c c u s a t o d e l t r i p l i c e o m i c i d i o . O g g i è s t a t o s o t t o p o s t o a l l a p r o v a d e l l o s t u b d a i c a r a b i n i e r i d e l R e p a r t o i n v e s t i g a z i o n i s c i e n t i f i c h e ( R i s ) d i M e s s i n a . C o m e r a c c o n t a t o d a l l o s t e s s o i n d a g a t o , l a m a t t i n a d e l t r i p l i c e o m i c i d i o , h a a c c o m p a g n a t o G a t a n i n e l b o s c o p e r u n a b a t t u t a d i c a c c i a . M a p o i s o s t i e n e d i e s s e r s i a l l o n t a n a t o . L e a l t r e d u e v i t t i m e s o n o d u e f r a t e l l i : G i u s e p p e e D e v i s P i n o d i 4 4 e 2 6 a n n i . A d e s s o s i a t t e n d o n o a n c h e i r i s u l t a t i d e l l e p e r i z i e b a l i s t i c h e . S o n o s t a t i s e q u e s t r i a l l ' i n d a g a t o i f u c i l i d a c a c c i a s o t t o p o s t i a p e r i z i a b a l i s t i c a . O g g i s o n o s t a t e r e s t i t u i t e a l l e f a m i g l i e l e s a l m e d e i t r e c a c c i a t o r i . I f u n e r a l i d i A n t o n i o G a t a n i s i t e r r a n n o v e n e r d ì p r o s s i m o . M e n t r e n o n s i s a a n c o r a q u a n d o s i t e r r a n n o l e e s e q u i e d i D a v i s e G i u s e p p e P i n o , 4 4 a n n i .