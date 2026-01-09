W a s h i n g t o n , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o e l i m i n a t o i l 9 7 % d e l l a d r o g a c h e e n t r a v i a m a r e e o r a i n i z i e r e m o a c o l p i r e v i a t e r r a i c a r t e l l i c h e c o n t r o l l a n o i l M e s s i c o " . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a a F o x N e w s i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , a g g i u n g e n d o c h e " è m o l t o t r i s t e v e d e r e c o s a è s u c c e s s o a q u e l P a e s e , m a i c a r t e l l i c o n t i n u a n o a o p e r a r e e u c c i d o n o 2 5 0 . 0 0 0 , 3 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e n e l n o s t r o P a e s e o g n i a n n o . L a d r o g a è o r r i b i l e , d e v a s t a l e f a m i g l i e , s i p e r d e u n f i g l i o o u n g e n i t o r e , a n c h e i g e n i t o r i m u o i o n o a c a u s a d e l l a d r o g a , q u i n d i a b b i a m o f a t t o u n o t t i m o l a v o r o " . " I n u m e r i s t a n n o d a v v e r o d i m i n u e n d o - h a c o n t i n u a t o T r u m p r i f e r e n d o s i a i m o r t i p e r d r o g a n e g l i U s a - m a s a r a n n o s e m p r e t r o p p o a l t i s e c ' è a n c h e s o l o u n a p e r s o n a , m a s t a n n o d i m i n u e n d o , p r o p r i o c o m e i p a s s a g g i a l c o n f i n e . I l c o n f i n e è s t a t o u n d i s a s t r o t o t a l e p e r a n n i . L a p r i m a v o l t a l ' h o g e s t i t o m o l t o r a p i d a m e n t e e q u e s t a v o l t a l ' h o f a t t o a n c o r a m e g l i o p e r c h é e r a u n d i s a s t r o a n c o r a p i ù g r a n d e . E r a u n c o n f i n e c o m e n e s s u n a l t r o p r o b a b i l m e n t e n e l l a s t o r i a d e l m o n d o , c h i u n q u e p o t e v a s e m p l i c e m e n t e e n t r a r e n e l n o s t r o P a e s e . I l c o n f i n e o r a è c h i u s o , n e s s u n o e n t r a e n e a n c h e c i p r o v a " .