C i t t à d e l M e s s i c o , 7 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l M e s s i c o d i v e n t e r à u n " i m p o r t a n t e f o r n i t o r e " d i p e t r o l i o a C u b a . L o h a a n n u n c i a t o l a p r e s i d e n t e m e s s i c a n a C l a u d i a S h e i n b a u m i n r i s p o s t a a l l a c r i s i i n V e n e z u e l a c h e r i f o r n i v a l ' i s o l a c a r a i b i c a i n v i r t ù d i u n a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e . U n a r t i c o l o d e l q u o t i d i a n o b r i t a n n i c o F i n a n c i a l T i m e s r i p o r t a , c i t a n d o d a t i d e l s e t t o r e , c h e n e l 2 0 2 5 l e f o r n i t u r e d i p e t r o l i o m e s s i c a n o a C u b a h a n n o s u p e r a t o q u e l l e d e l V e n e z u e l a . L a S h e i n b a u m h a d i c h i a r a t o c h e , v i s t a l a c r i s i c h e s t a a t t r a v e r s a n d o i l V e n e z u e l a , " i l M e s s i c o s t a o v v i a m e n t e d i v e n t a n d o u n f o r n i t o r e i m p o r t a n t e " , p r e c i s a n d o c h e i l P a e s e n o n s t a i n v i a n d o a C u b a " p i ù p e t r o l i o d i q u a n t o n e a b b i a i n v i a t o s t o r i c a m e n t e " .