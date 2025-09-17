F a b r i a n o ( A n ) , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " È u n ’ e r e d i t à f e r t i l e e i m p e g n a t i v a q u e l l a d i F r a n c e s c o M e r l o n i . L e s u e i d e e , l e s u e o p e r e , p a r l a n o p e r l u i . P r o t a g o n i s t i , c o n l u i , s o n o s t a t i l a s u a f a m i g l i a , i s u o i c o l l a b o r a t o r i n e l l ’ i m p r e s a , l a F o n d a z i o n e , l e c o m u n i t à d i F a b r i a n o e d e i c e n t r i v i c i n i , d e l l e M a r c h e . U n ’ e r e d i t à c h e l i i m p e g n a a p r e s e r v a r e e s v i l u p p a r e q u a n t o è s t a t o c o s t r u i t o ; l a p e r i z i a , l e c o m p e t e n z e , l ’ a f f l a t o s o c i a l e c h e l ’ h a n n o a c c o m p a g n a t o . U n v i s s u t o p r e z i o s o c h e c o n t r a s s e g n a u n c o n s o r z i o c i v i l e e c h e r a p p r e s e n t a u n m e s s a g g i o c h e i n d i c a u n p e r c o r s o d a s e g u i r e " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a F a b r i a n o a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a d i F r a n c e s c o M e r l o n i . " E s p o n e n t e d e l l a s e c o n d a g e n e r a z i o n e è s t a t o u n i m p r e n d i t o r e i t a l i a n o d i p r i m o p i a n o c h e , i n s i e m e a i f r a t e l l i V i t t o r i o e A n t o n i o , s u l l a s t r a d a d e l p a d r e A r i s t i d e , h a i m p r e s s o u n s e g n o i m p o r t a n t e n e l l ’ i n d u s t r i a d e l P a e s e , n e l l a c r e s c i t a d i q u e s t i t e r r i t o r i , n e l l o s v i l u p p o e n e l l a p r e s e n z a d e i p r o d o t t i i t a l i a n i s u i m e r c a t i g l o b a l i . F r a n c e s c o M e r l o n i - h a q u i n d i r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è s t a t o u n u o m o p o l i t i c o , c o n v i n t o e a p p a s s i o n a t o , c h e s i è r i c o n o s c i u t o n e l l ’ e s p e r i e n z a d e l m o v i m e n t o d e i c a t t o l i c i d e m o c r a t i c i e h a r e c a t o l e p r o p r i e i d e e , i l p r o p r i o s t i l e , a s e r v i z i o d e l l a R e p u b b l i c a " . " M e r l o n i r a c c o l s e l ’ e r e d i t à d e l p a d r e A r i s t i d e , f o n d a t o r e d e l l ’ A r i s t o n e d e l l e I n d u s t r i e M e r l o n i , a n c h e i n p o l i t i c a . A r i s t i d e , c o m e F r a n c e s c o , e r a s t a t o p a r l a m e n t a r e n e l p a r t i t o d e l l a D e m o c r a z i a c r i s t i a n a . F r a n c e s c o M e r l o n i a v e v a u n ’ i d e a a l t a d e l l a d e m o c r a z i a , p e r u n a s o c i e t à c a p a c e d i l e g a r e f r a l o r o i v a l o r i d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e e d e l l a l i b e r t à . S c r u t a v a i l f u t u r o , p e r c o g l i e r e c o m e q u e i v a l o r i p o t e s s e r o e s s e r e c o n f e r m a t i n e l l e t r a s f o r m a z i o n i i n a t t o . D i q u i l a s u a c u r i o s i t à , l ’ a t t e n z i o n e p e r c i ò c h e s i m u o v e v a n e l l a s o c i e t à , p r o m u o v e n d o a n a l i s i e r i c e r c h e s o c i a l i p e r t r a d u r n e p o i i r i s u l t a t i n e l l a v i t a e c o n o m i c a e i n q u e l l a d e l l e i s t i t u z i o n i , i n c o n t r a n d o s u q u e s t o t e r r e n o B e n i a m i n o A n d r e a t t a , R o m a n o P r o d i , G i u s e p p e D e R i t a , c o n i q u a l i c o n d i v i s e p a r t i i m p o r t a n t i d e l s u o p e r c o r s o . A r e l – l e c u i s t a n z e h o p e r s o n a l m e n t e t a n t e v o l t e f r e q u e n t a t o - d i v e n n e u n o d e i l u o g h i d e l c o n f r o n t o e d e l l a r i c e r c a . U n o s t i l e h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - c h e F r a n c e s c o M e r l o n i h a p o r t a t o a n c h e a l l a F o n d a z i o n e A r i s t i d e M e r l o n i " .