R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l C e r g a s , n e l l ' a m b i t o d i u n p r o g e t t o d i r i c e r c a t r i e n n a l e , h a a n a l i z z a t o l ' e s p e r i e n z a d i a l c u n i P a e s i i n r i f e r i m e n t o a l l ' a u m e n t o d e l l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o p e r c o n t r a s t a r e i l t a b a g i s m o , u n i m p e g n o c h e v i e n e p o r t a t o a v a n t i d a F o n d a z i o n e V e r o n e s i . A l c u n i P a e s i i n E u r o p a , i n f a t t i , h a n n o f a t t o u n u s o a m b i z i o s o d e l l a p o l i t i c a f i s c a l e a i f i n i d i s a l u t e p u b b l i c a . M i r i f e r i s c o i n p a r t i c o l a r e a l l a F r a n c i a e a l l ' I r l a n d a , c h e h a n n o f a t t o s a l i r e i l p r e z z o d e i p a c c h e t t i d i s i g a r e t t e a l i v e l l i m o l t o a l t i s e c o m p a r a t i a l l a m e d i a d e g l i a l t r i P a e s i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . I n F r a n c i a i l p r e z z o m e d i o è p a r i a t t u a l m e n t e a 1 2 e u r o , i n I r l a n d a a d d i r i t t u r a a 1 6 e u r o . Q u e s t i P a e s i h a n n o o s s e r v a t o u n a r i d u z i o n e i m p o r t a n t e n e l l a p r e v a l e n z a d e i f u m a t o r i , d i c i r c a 4 p u n t i p e r c e n t u a l i t r a i l 2 0 1 7 e i l 2 0 2 3 , c o n f e r m a n d o q u i n d i q u a n t o s o s t i e n e l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , o v v e r o c h e l a t a s s a z i o n e d e l t a b a c c o è l a m i s u r a s i n g o l a p i ù e f f i c a c e p e r r i d u r r e i c o n s u m i d e l t a b a c c o e q u i n d i g l i e f f e t t i n e g a t i v i s u l l a s a l u t e d e i s u o i c o n s u m a t o r i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M i c h e l a M e r e g a g l i a , r i c e r c a t r i c e d e l C e n t r o d i r i c e r c h e s u l l a g e s t i o n e d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a e s o c i a l e C e r g a s S d a B o c c o n i , i n t e r v e n u t a o g g i i n S e n a t o a l l ' i n c o n t r o ' P r e v e n i r e i t u m o r i , p r o t e g g e r e l a s a l u t e : s t r a t e g i e e p o l i t i c h e s u l f u m o ' . L ' e v e n t o , p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s , h a m e s s o a c o n f r o n t o e s p o n e n t i d e l m o n d o p o l i t i c o , d e l l a r i c e r c a e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a . O b i e t t i v o : d i s c u t e r e n u o v e a z i o n i d i c o n t r a s t o a l t a b a g i s m o c o n u n f o c u s s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a l e v a f i s c a l e c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e , o v v e r o a u m e n t a r e i n m o d o i m p o r t a n t e l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o p o r t a n d o i l p r e z z o d e l p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e a o l t r e 1 0 e u r o , e a u m e n t a n d o i n m a n i e r a p r o p o r z i o n a l e l a t a s s a z i o n e s u t u t t i i p r o d o t t i c o n t e n t i t a b a c c o e n i c o t i n a . " N e l l ' a u m e n t a r e l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o , t u t t a v i a - s o t t o l i n e a M e r e g a g l i a - è i m p o r t a n t e p r e v e d e r e a n c h e a l t r e m i s u r e c h e r i g u a r d a n o i l u o g h i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o d e l t a b a c c o , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l c o m m e r c i o l e g a l e , e l e n u o v e t e n d e n z e d i c o n s u m o , i n p a r t i c o l a r e i l c o n s u m o d i s i g a r e t t e e l e t t r o n i c h e e d i p r o d o t t i a t a b a c c o r i s c a l d a t o " .