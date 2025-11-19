R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o m o z i o n e d e l l a l i n g u a e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a a l l ' e s t e r o è u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o , n o n m e n o i m p o r t a n t e d e l l a p r o m o z i o n e d e l l a n o s t r a o f f e r t a e c o n o m i c a o i n d u s t r i a l e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , i n u n v i d e o - m e s s a g g i o i n v i a t o a l l a C o n f e r e n z a s u l l ' I t a l o f o n i a i n c o r s o a V i l l a M a d a m a a R o m a . " O g g i - h a d e t t o i l p r e m i e r - f i r m i a m o u n a d i c h i a r a z i o n e c o m u n e f a t t a d i i m p e g n i c o n c r e t i e i n i z i a t i v e o p e r a t i v e . G e t t i a m o l e f o n d a m e n t a d i u n a n u o v a c o m u n i t à d a c o s t r u i r e e d a a l i m e n t a r e i n s i e m e , l o f a r e m o p o t e n d o c o n t a r e p r i m a d i t u t t o s u l l ' e n e r g i a , l a p a s s i o n e e i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a d e g l i i t a l i a n i a l l ' e s t e r o , c h e d a s e m p r e r a p p r e s e n t a n o g l i a m b a s c i a t o r i n e l m o n d o d e l l a v o r o p e r l a n o s t r a p a t r i a , l a n o s t r a l i n g u a , l a n o s t r a c u l t u r a . P e r c h é l a l i n g u a i t a l i a n a è u n f i l m , i n c u i o g n i p a r o l a è u n a s c e n a e o g n i f r a s e u n c a p o l a v o r o " . " Q u e s t a è u n ' i n i z i a t i v a n e l l a q u a l e c r e d i a m o m o l t o p e r c h é s i p o n e u n o b i e t t i v o d i f o n d o , r i s p o n d e r e a l l a s e m p r e c r e s c e n t e d o m a n d a d ' I t a l i a c h e c ' è n e l m o n d o " . M e l o n i r i c o r d a l a " l i n g u a d i D a n t e , L e o n a r d o , M i c h e l a n g e l o , d e i p i ù g r a n d i a r t i s t i d i t u t t i i t e m p i , l a l i n g u a d e l b e l c a n t o e d e l l a g r a n d e o p e r a l i r i c a , d a p o c o r i c o n o s c i u t a p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e d e l l ' u m a n i t à , l a l i n g u a d e l l a c u c i n a p i ù f a m o s a d e l m o n d o , a p p r e z z a t a e s t i m a t a o g n i g i o r n o p e r l a s u a e c c e l l e n z a e l a s u a q u a l i t à " . U n a l i n g u a s t r a o r d i n a r i a m e n t e r i c c a , t a n t o a n t i c a q u a n t o m o d e r n a , c h e s p r i g i o n a l a s u a m i s s i o n e c u l t u r a l e i n o g n i a n g o l o d e l p i a n e t a " , a g g i u n g e . " F u o r i d a i c o n f i n i n a z i o n a l i l ' i t a l i a n o è p a r l a t o d a o l t r e 8 0 m i l i o n i d i p e r s o n e e s i c o n f e r m a u n a d e l l e l i n g u e p i ù s t u d i a t e a l m o n d o , a n c h e g r a z i e a l p r e z i o s o l a v o r o d i p r o m o z i o n e c h e p o r t a n o a v a n t i g l i i s t i t u t i d i c u l t u r a e l e s c u o l e a l l ' e s t e r o - s c a n d i s c e - . L ' i t a l i a n o c i i d e n t i f i c a , r a c c o n t a c i ò c h e s i a m o , r a c c o n t a l a n o s t r a s t o r i a e i l n o s t r o s t i l e d i v i t a e d è g r a z i e a l l ' i t a l i a n o , a l l a s u a b e l l e z z a , a l l a s u a r i c c h e z z a , s e i l n o s t r o p o p o l o h a s a p u t o f a r s i s t r a d a n e l m o n d o " . " S e c i h a n n o a s c o l t a t o è a n c h e g r a z i e a l l a n o s t r a l i n g u a , g e r m o g l i a t a d a l l a s i n t e s i d i c l a s s i c i t à e c r i s t i a n e s i m o , r e s a v i v a n e l l e u n i v e r s i t à , n e i c a s t e l l i , n e i m o n a s t e r i , s u l l e v i e d e i p e l l e g r i n i " , c o n c l u d e .