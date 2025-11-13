R m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t a m e r c o l e d ì 1 2 n o v e m b r e l a r i u n i o n e d i p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o d i r i c e r c a e f o r m a z i o n e s v i l u p p a t o d a M e d - O r I t a l i a n F o u n d a t i o n , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n L u i s s S o g , i n t i t o l a t o “ G e o p o l i t i c a , t e c n o l o g i e e s i c u r e z z a n e l M e d i t e r r a n e o . E v o l u z i o n e e s f i d e a l l a s i c u r e z z a g l o b a l e n e l M e d i t e r r a n e o A l l a r g a t o , t r a c o m p e t i z i o n e g e o p o l i t i c a e r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a . Q u a l i p r o s p e t t i v e p e r l ’ I t a l i a ? ” . I l p r o g e t t o , c h e s i p r o p o n e d i a n a l i z z a r e i n c h i a v e m u l t i d i s c i p l i n a r e l e d i n a m i c h e s t r a t e g i c h e e u r o m e d i t e r r a n e e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ i n t e r c o n n e s s i o n e t r a i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , s i c u r e z z a e g e o p o l i t i c a , r i e n t r a n e l l ’ a m b i t o d e l b a n d o “ G e o p o l i t i c a e t e c n o l o g i a ” , p r o m o s s o d a l l a F o n d a z i o n e C o m p a g n i a d i S a n P a o l o e d a l l a F o n d a z i o n e C s f . L ’ i n c o n t r o h a s e g n a t o l ’ a v v i o u f f i c i a l e d e l l e a t t i v i t à d e l p r o g e t t o , i n p a r t i c o l a r e d e l l a p a r t e d e d i c a t a a l l a r i c e r c a , c o n l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e l i n e e g u i d a e l a c o n d i v i s i o n e d e l l e p r i m e f a s i d i l a v o r o t r a i r i c e r c a t o r i c o i n v o l t i . I l p r o g e t t o p r e v e d e , i n u n a f a s e i n i z i a l e , l a r e d a z i o n e d i s e i p a p e r , a r t i c o l a t i i n t r e a r e e t e m a t i c h e o g g i p a r t i c o l a r m e n t e a t t u a l i : c o n n e t t i v i t à t r a n s - M e d i t e r r a n e a ; s i c u r e z z a e t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a ; m i n a c c e n o n c o n v e n z i o n a l i . L ’ a t t i v i t à d i r i c e r c a s a r à a p p r o f o n d i t a a t t r a v e r s o t r e w o r k s h o p a c c a d e m i c i e s a r à f i n a l i z z a t a a l l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a p u b b l i c a z i o n e s c i e n t i f i c a c o n c l u s i v a , c h e r a c c o g l i e r à r i s u l t a t i e r i f l e s s i o n i e m e r s e n e l c o r s o d e l p r o g e t t o e d e i d i v e r s i e v e n t i p u b b l i c i c h e s i t e r r a n n o d u r a n t e i l 2 0 2 6 . C o o r d i n a t o d a M e d - O r I t a l i a n F o u n d a t i o n e s v i l u p p a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a L u i s s S c h o o l o f G o v e r n m e n t , i l p r o g e t t o i n t e n d e o f f r i r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o d i r i f l e s s i o n e s t r a t e g i c a e d i a p p r o f o n d i m e n t o s u t e m a t i c h e f o n d a m e n t a l i p e r i l S i s t e m a P a e s e e l a s u a p r o i e z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , i n u n c o n t e s t o d i c o m p e t i z i o n e g l o b a l e e s f i d e e m e r g e n t i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ e v o l u z i o n e d e l l a d i m e n s i o n e d e l l a s i c u r e z z a e a l r u o l o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e n e i n u o v i e q u i l i b r i g e o p o l i t i c i .