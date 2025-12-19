R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i r i c h i a m a r e l ’ a t t e n z i o n e s u l l a q u e s t i o n e d e m o g r a f i c a , c o n l a c r e s c e n t e f l e s s i o n e d e l l a n a t a l i t à . S i t r a t t a d i u n p r o b l e m a d a l l e g r a n d i r i c a d u t e s o c i a l i , i c u i e f f e t t i , g i à o g g i v i s i b i l i , a u m e n t e r a n n o n e l m e d i o e l u n g o p e r i o d o . P r o b l e m a a c u i t o d a l f e n o m e n o c r e s c e n t e d e l l ’ a b b a n d o n o d i t a n t e n o s t r e r a g a z z e e n o s t r i r a g a z z i – s o l o n e l l ’ u l t i m o a n n o u n n u m e r o m o l t o g r a n d e e p r e o c c u p a n t e – c h e s c e l g o n o d i c o s t r u i r e i l l o r o f u t u r o f u o r i d a l l ’ I t a l i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e . " S i t r a t t a , c o m e è e v i d e n t e , d i g r a n d i q u e s t i o n i c h e t o c c a n o c o m p l e s s i v a m e n t e l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e , s u l l e q u a l i - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è a u s p i c a b i l e u n o s f o r z o c o m u n e p e r i n d i v i d u a r e e l e m e n t i d i c o n v e r g e n z a , t r o v a n d o i l m o d o d i c o i n v o l g e r e l e m i g l i o r i e n e r g i e d e l P a e s e . P o s s i a m o f a r l o , s a p p i a m o f a r l o , c o m e a b b i a m o d i m o s t r a t o i m p e g n a n d o p r o f i c u a m e n t e l e r i s o r s e m e s s e a d i s p o s i z i o n e d a l l ’ E u r o p a c o n i l N e x t g e n e r a t i o n e c o n i l P n r r . U n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e r e a l i z z a t o a n c h e g r a z i e a l l ’ i m p e g n o d e i d i v e r s i G o v e r n i c h e s i s o n o s u c c e d u t i " .