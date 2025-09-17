F a b r i a n o ( A n ) , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a f i g u r a d i F r a n c e s c o M e r l o n i r a p p r e s e n t a " u n a t e s t i m o n i a n z a d i v i t a s i g n i f i c a t i v a d e l n o s t r o p r e s e n t e e i s p i r a t r i c e d e l n o s t r o f u t u r o . U n a s t o r i a c h e h a r i g u a r d a t o e r i g u a r d a c o s ì d a v i c i n o F a b r i a n o e l e M a r c h e , u n a t e r r a , r a d i c i , d a c u i n o n h a m a i v o l u t o s e p a r a r s i . U n ' e s p e r i e n z a c h e h a r i g u a r d a t o l ' i n t e r a I t a l i a , l ' i n d u s t r i a , l a n o s t r a m a n i f a t t u r a , c o n l a s u a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e e d i c o m p e t e r e i n a m b i t o i n t e r n a z i o n a l e . I l l a v o r o , l a l a b o r i o s i t à i t a l i a n a , l ' i m p e g n o p e r l a c o m u n i t à , l a c a p a c i t à d i n o n o p p o r r e l e d u e v o c a z i o n i , q u e l l a i m p r e n d i t o r i a l e e q u e l l a d i p u b b l i c o a m m i n i s t r a t o r e , o p e g g i o d i t r a r n e p r o f i t t o , p e r m a n i f e s t a r e c o m e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e s i a u n v a l o r e c h e p e r m e a , c h e d e v e p e r m e a r e , l ' i n i z i a t i v a d i i m p r e s a . I n s o m m a u n m o d e l l o s o c i a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a F a b r i a n o a l l e c e l e b r a z i o n i p e r i l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a d i F r a n c e s c o M e r l o n i .