R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ’ a n n o c h e s i a v v i c i n a c e l e b r e r e m o g l i 8 0 a n n i d e l l a R e p u b b l i c a . 8 0 a n n i d i d e m o c r a z i a , d i s v i l u p p o e d i p a c e . Q u a l e i n s e g n a m e n t o d o b b i a m o t r a r r e d a q u e l c h e a b b i a m o r e a l i z z a t o , r a c c o g l i e n d o q u a n t o c o s t r u i t o d a l l e g e n e r a z i o n i c h e c i h a n n o p r e c e d u t o ? I l p r i m o v a l o r e s u c u i p o r r e l ’ a c c e n t o c e l o c o n s e g n a l a p a r o l a ' i n s i e m e ' : l a R e p u b b l i c a h a v i s s u t o e v i v e d e l c o n t r i b u t o d i c i a s c u n o . D e l l ’ i m p e g n o , d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , d e l s a c r i f i c i o d i o g n i i t a l i a n o . D e l l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e . I n s i e m e è a n c h e l ’ a n t i d o t o a l l a s f i d u c i a v e r s o i l f u t u r o . I n s i e m e v u o l d i r e p o p o l o . S i g n i f i c a p a r t e c i p a z i o n e a l l a v i t a c o l l e t t i v a . È l a r a d i c e d i q u e l l a u n i t à c h e l a C o s t i t u z i o n e p o n e a f o n d a m e n t o d e l l a R e p u b b l i c a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .