R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a e l ’ I t a l i a r e s t a n o s a l d a m e n t e a l f i a n c o d e l l ’ U c r a i n a e d e l s u o p o p o l o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i u n a p a c e e q u a , g i u s t a , d u r a t u r a , r i s p e t t o s a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , d e l l ’ i n d i p e n d e n z a , d e l l a s o v r a n i t à , d e l l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e , d e l l a s i c u r e z z a u c r a i n e " . M e n t r e s i c o n t i n u a a d i s c u t e r e s u l l e v a r i e i p o t e s i p e r f e r m a r e l a g u e r r a i n U c r a i n a , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , r i b a d i s c e q u a l i d e b b a n o e s s e r e i p a l e t t i i m p r e s c i n d i b i l i p e r p o t e r p o r r e f i n e a l c o n f l i t t o . L ' o c c a s i o n e è i l t r a d i z i o n a l e i n c o n t r o a l Q u i r i n a l e c o n i l c o r p o d i p l o m a t i c o a c c r e d i t a t o i n I t a l i a p e r l o s c a m b i o d i a u g u r i d i f i n e a n n o . P r e s e n t i 1 3 2 a m b a s c i a t o r i , m a n c a n o q u e l l i d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a e d e l l a B i e l o r u s s i a c o m e a c c a d e i n o g n i c e r i m o n i a u f f i c i a l e d a q u a n d o M o s c a h a a g g r e d i t o K i e v . E i l C a p o d e l l o S t a t o n o n r i n u n c i a a i n c h i o d a r e i l C r e m l i n o a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à , r e s p i n g e n d o o g n i i p o t e s i c h e p o s s a s u o n a r e c o m e u n a v i t t o r i a d e g l i a g g r e s s o r i s u g l i a g g r e d i t i . " S o n o l a p r e v a l e n z a d e l d i r i t t o , i l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e s i è d a t a , a s c o n g i u r a r e i l c o n f l i t t o , a f a v o r i r e i l s u p e r a m e n t o d e l l e d i s e g u a g l i a n z e . M a q u e s t a p r o s p e t t i v a è s t a t a b r u s c a m e n t e d i s s o l t a p o c o m e n o d i q u a t t r o a n n i f a . U n p r o t a g o n i s t a d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , l a F e d e r a z i o n e R u s s a , h a , s c i a g u r a t a m e n t e , s c e l t o d i t r a v o l g e r e q u e s t o p e r c o r s o r i p r i s t i n a n d o , c o n l a f o r z a , l ’ a n t i s t o r i c a r i c e r c a d i z o n e d i i n f l u e n z a , d i c o n q u i s t a t e r r i t o r i a l e , d i c r u d e l e p r e p o t e n z a d e l l e a r m i . I l p r i n c i p i o n o n p u ò e s s e r e m u o v e r e g u e r r a p e r f a r e l a p a c e : è p a r a d o s s a l e . A p p a r e i n s e n s a t a l a p a c e e v o c a t a d a p a r t e d i c h i , m u o v e n d o g u e r r a , p r e t e n d e i n r e a l t à d i i m p o r r e l e p r o p r i e c o n d i z i o n i " . " I n u n ’ e p o c a n e l l a q u a l e l ’ o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e c h e c o n o s c e v a m o v a c i l l a " , M a t t a r e l l a r i b a d i s c e c h e l ' O n u r a p p r e s e n t a " i l p i ù a m b i z i o s o t e n t a t i v o n e l l a s t o r i a d e l l ’ u m a n i t à d i d a r e u n a c o r n i c e d i r e g o l e a l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i " . C e r t o , " u n s i s t e m a i d e a t o n e l 1 9 4 5 r i c h i e d e p a l e s e m e n t e d i v e n i r e a d e g u a t o a l l a n e c e s s i t à d i r i f l e t t e r e l e c o n d i z i o n i o d i e r n e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , d i e s s e r e i m p r o n t a t o a m a g g i o r i r a p p r e s e n t a t i v i t à e d e m o c r a t i c i t à , d a n d o s p a z i o e f f e t t i v o a d a r e e d e l m o n d o c h e , o g g i , n o n l o v e d o n o r i c o n o s c i u t o " . G u a i p e r ò " s e p r o t a g o n i s t i d i p r i m o p i a n o d e l ' v e c c h i o ' o r d i n e i n t e r n a z i o n a l e s i p r o p o n g o n o , c o n i l o r o c o m p o r t a m e n t i , d i d a r e v i t a a u n ' n u o v o o r d i n e ' , b a s a t o s u s o p r a f f a z i o n e c o n o g n i m e z z o , v i o l e n z a , g u e r r a , c o n q u i s t a , c o m p e t i z i o n e t r a g l i S t a t i p e r l ’ a c c a p a r r a m e n t o d i r i s o r s e , t e n t a n d o , c o s ì , d i p e r p e t u a r e d i s e g u a g l i a n z e t r a i p o p o l i . V a r e s p i n t a " q u i n d i , e v i d e n z i a M a t t a r e l l a , " l ’ i p o t e s i c h e p o s s a n o e s s e r e q u e s t i i v a l o r i i n t o r n o a c u i c o s t r u i r e u n ' n u o v o o r d i n e ' . C o n i l c o r o l l a r i o d e l r i t o r n o d e i ' s o l d a t i d i v e n t u r a ' , d i m e r c e n a r i c h i a m a t i a g u e r r e g g i a r e , p e r c o n t o t e r z i , i n P a e s i l o n t a n i , s e n z a m o t i v a z i o n i c h e n o n s i a n o , a p p u n t o , q u e l l e d e l l a p r e p o t e n z a v e r s o i c i v i l i e v e r s o i P a e s i m e n o s t r u t t u r a t i p e r o p p o r v i s i , m e n o c a p a c i d i d i f e n d e r s i " . E r i c o r d a n d o c h e d i f r o n t e a g l i " s p i r a g l i i m p o r t a n t i " c h e s i s o n o a p e r t i i n M e d i o O r i e n t e " m o l t o r e s t a a n c o r a d a f a r e p e r c o n s o l i d a r e i l c e s s a t e - i l - f u o c o " e c h e i l c o n f l i t t o u c r a i n o e q u e l l o i s r a e l o - p a l e s t i n e s e n o n p o s s o n o f a r d i m e n t i c a r e g l i a l t r i " c h e e s i s t o n o " , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e v i d e n z i a c h e " p e r d a r e s p e r a n z a a l f u t u r o d e l l ’ u m a n i t à o c c o r r e u n r i n n o v a t o s f o r z o c o l l e t t i v o , c h e r i e s c a a g a r a n t i r e c h e l a d i g n i t à d e g l i u o m i n i e d e g l i S t a t i s i a s a l v a g u a r d a t a , i n u n a c o r n i c e d i c o n v i v e n z a p a c i f i c a e d i r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . N o n è a c c e t t a b i l e u n m o n d o c o n p o c h i p r e d e s t i n a t i s e d u t i a b a n c h e t t o e m o l t i a l t r i d e s t i n a t i a s p e r a r e d i r i c a v a r n e a l c u n e b r i c i o l e " . E i n q u e s t o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e , i l C a p o d e l l o S t a t o d i f e n d e e r i v e n d i c a i l r u o l o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a , " u n a d e l l e p i ù r i u s c i t e e s p e r i e n z e d i p a c e t r a i p o p o l i e d i d e m o c r a z i a " , c h e è " n a t a e s i è a m p l i a t a n e l l a c o s t a n t e r i c e r c a d e l l a p a c e – r i p e t o - e d e l l a l i b e r t à , g a r a n t i t e , n e l p r o p r i o a m b i t o , i n b a s e a T r a t t a t i l i b e r a m e n t e s t i p u l a t i d a i p o p o l i e u r o p e i , c h e n e h a n n o r i c a v a t o d i r i t t i e b e n e s s e r e . L a l i b e r a c o n d i v i s i o n e d i p r i n c i p i e d i n o r m e n o n è u n a g a b b i a c h e c o s t r i n g e , m a u n s o s t e g n o c h e t u t e l a , s o p r a t t u t t o i p i ù d e b o l i . N o n s o r p r e n d e c h e v e n g a n o c o n t e s t a t e d a c o r p o r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e s i e s p a n d o n o p r e t e n d e n d o d i n o n d o v e r o s s e r v a r e a l c u n a r e g o l a : q u e s t a n o n s a r e b b e l i b e r t à m a a r b i t r i o " . C h i h a o r e c c h i e p e r i n t e n d e r e , è i l c a s o d i d i r e , i n t e n d a . ( d i S e r g i o A m i c i )