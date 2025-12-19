R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A d a t i r a s s i c u r a n t i " s u l p i a n o e c o n o m i c o , " e a l l e p o t e n z i a l i t à c h e e s p r i m o n o , s i a f f i a n c a n o p r o b l e m i e q u e s t i o n i a p e r t e . N o n s i p u ò i g n o r a r e l a c o n d i z i o n e d i o l t r e c i n q u e m i l i o n i d i p e r s o n e c h e v i v o n o s o t t o l a s o g l i a d i p o v e r t à . S e l ’ o c c u p a z i o n e d e g l i o v e r 5 0 h a r a g g i u n t o l i v e l l i a l t i , i l l a v o r o d e l l e d o n n e è a n c o r a s o t t o l a m e d i a e u r o p e a e l ’ o c c u p a z i o n e d e i g i o v a n i s i r e g i s t r a i n s u f f i c i e n t e . A b b i a m o i l p r o b l e m a , a n n o s o e p e s a n t e , d e l v a l o r e r e a l e d e l l e r e t r i b u z i o n i . S o p r a t t u t t o , n o n d a o r a , d i q u e l l e d i p r i m o i n g r e s s o n e l m o n d o d e l l a v o r o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .