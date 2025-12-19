R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a c e c h e l ’ E u r o p a h a c o s t r u i t o c o l t i v a n d o l a r e l a z i o n e t r a n s a t l a n t i c a " r a p p r e s e n t a u n " p a t r i m o n i o i r r e v e r s i b i l e , p e r c h é a c q u i s i t o n e i s e n t i m e n t i e n e l l e c o s c i e n z e d e i p o p o l i , e v a t u t e l a t o e c o n s o l i d a t o . L o s p a z i o d e i d i r i t t i , d e g l i u o m i n i e d e l l e d o n n e , d i s c e g l i e r s i i p r o p r i r a p p r e s e n t a n t i , d i c o n t r o l l a r e e d i c r i t i c a r e , s e n z a p a u r a d i c o n s e g u e n z e n e g a t i v e . D i p o t e r l e g g e r e , s c r i v e r e , m a n i f e s t a r e i l p e n s i e r o , s e n z a r i s c h i d i r e p r e s s i o n e o d i c e n s u r e p r e v e n t i v e . D i a s s i c u r a r e p a r i c o n d i z i o n i p e r t u t t i , p r e s c i n d e n d o d a l s e s s o , d a l l ’ e s t r a z i o n e s o c i a l e , d a l l e c o n v i n z i o n i p o l i t i c h e , d a l c o l o r e d e l l a p e l l e , d a l l a f e d e r e l i g i o s a , l i b e r i d a r a z z i s m o e r i s o r g e n t e a n t i s e m i t i s m o . D i a v e r e u n a g i u s t i z i a i n d i p e n d e n t e . D i v e d e r e a s s i c u r a t o , a t u t t i , l i v e l l i d i g n i t o s i d i a s s i s t e n z a s a n i t a r i a g r a t u i t a , d i p r e v i d e n z a , d i s o s t e g n o n e l l e d i f f i c o l t à . D i t u t t o q u e s t o è s t a t o v e i c o l o i l m o d e l l o d e m o c r a t i c o , m o d e l l o c h e o g g i a p p a r e s f i d a t o d a S t a t i s e m p r e p i ù s e g n a t i d a i n v o l u z i o n i a u t o r i t a r i e c h e , c o n t r o l a s t o r i a , s i p r o p o n g o n o c o m e m o d e l l i a l t e r n a t i v i . U n a s f i d a p e r i s i s t e m i d e m o c r a t i c i a p p a r e o g g i d e r i v a r e a n c h e d a l t e n t a t i v o d i i g n o r a r e e c a n c e l l a r e i l c o n f i n e t r a l i b e r t à e a r b i t r i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .