R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " H o f a t t o r i f e r i m e n t o a l l a p a r t e c i p a z i o n e c o m e e l e m e n t o v i t a l e c h e a n i m a l a v i t a d e l l a R e p u b b l i c a . È p r e z i o s o i l c o n t r i b u t o d i o g n u n o a l l a c o m u n i t à d i c u i f a p a r t e . L a p a r t e c i p a z i o n e è f a t t a a n c h e d i d o m a n d e , d i r i s p o s t e , d i c o n f r o n t o , d i f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l l e i s t i t u z i o n i . A c h i è c h i a m a t o a r a p p r e s e n t a r e l e i s t i t u z i o n i , a d a r e l o r o u n v o l t o e u n a v o c e , a c h i h a l ’ o n o r e d i s e r v i r l e è c h i e s t o d i c o r r i s p o n d e r e a q u e s t e a t t e s e e a q u e s t a f i d u c i a . L a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i è l a r i s o r s a p i ù p r e z i o s a p e r l o S t a t o . S u d i e s s a s i b a s a i l p a t t o c o s t i t u z i o n a l e d e l l a n o s t r a c o n v i v e n z a . A n c h e p e r q u e s t o d e s i d e r o e s p r i m e r e i l r i n g r a z i a m e n t o d e l l a R e p u b b l i c a a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i c h e o g n i g i o r n o s v o l g o n o i l l o r o d o v e r e c o n c o m p e t e n z a , a b n e g a z i o n e , o n e s t à , d i g n i t à e o n o r e i n o g n i s e t t o r e d e l l a v i t a p u b b l i c a " . A n c h e " a c h i a d e m p i e i l s u o m a n d a t o e l e t t i v o c o n l o s g u a r d o r i v o l t o n o n a l l e s u c c e s s i v e e l e z i o n i m a a l l ’ o r i z z o n t e d e l b e n e c o m u n e d e l l ’ I t a l i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .