R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S i p a r l a s o v e n t e d e l l ’ a f f e r m a r s i d i u n n u o v o p o t e r e c h e n a s c e d a l l a c o n c e n t r a z i o n e i n p o c h i s s i m e m a n i d i e n o r m i r i s o r s e f i n a n z i a r i e e t e c n o l o g i c h e , a d e t r i m e n t o d e l r u o l o d e l l e i s t i t u z i o n i c h e r a p p r e s e n t a n o i c i t t a d i n i . U n o s c e n a r i o c h e g e n e r a i n q u i e t u d i n e , i n c e r t e z z a , a l l a r m e . P e r c h é s e n z a l a m e d i a z i o n e d e l l a p o l i t i c a , s e n z a l a p o s s i b i l i t à d i c o m p o s i z i o n e d i i n t e r e s s i e t e n s i o n i d i v e r g e n t i l e c o m u n i t à s i d i v i d o n o . L e i s t i t u z i o n i s i i n d e b o l i s c o n o . L e d e m o c r a z i e i n a r i d i s c o n o . L e d i s e g u a g l i a n z e c r e s c o n o e v i e n e s m a r r i t a p e r s i n o l ’ i d e a d i u n d e s t i n o c o m u n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e . " L a d e m o c r a z i a - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è p i ù f o r t e d e i s u o i n e m i c i . L o è s o p r a t t u t t o l à d o v e è s t a t a e d i f i c a t a c o n s a c r i f i c i o . L à d o v e s i è r a d i c a t a n e l c o n s e n s o d e l l e c o m u n i t à , n e l l e c o n v i n z i o n i d e l l e p e r s o n e , n e l p i e n o a f f e r m a r s i d e i d i r i t t i e d e i d o v e r i d i c i t t a d i n a n z a " .