R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P a r t e c i p a z i o n e s e m b r a p a r o l a d e s u e t a i n u n t e m p o c a r a t t e r i z z a t o d a u n a c r e s c e n t e a s t e n s i o n e e l e t t o r a l e . N o n c i s i p u ò s t a n c a r e d i r i p e t e r l o : u n a d e m o c r a z i a d i a s t e n u t i , d i a s s e n t i , d i r a s s e g n a t i è u n a d e m o c r a z i a p i ù f r a g i l e e a s u b i r n e d a n n o s o n o i c i t t a d i n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e . " R i f l e t t e r e s u q u e s t o f e n o m e n o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è u n d o v e r e d i t u t t i , m e n t r e t a l v o l t a s i h a l ’ i m p r e s s i o n e c h e l ’ a s t e n s i o n i s m o s i a u n a s o r t a d i p r o b l e m a d e l g i o r n o p r i m a , c o m e s e , d o p o , a c o n t a r e f o s s e s o l t a n t o c h i h a v i n t o e c h i h a p e r s o e t u t t o t o r n a s s e a e s s e r e n o r m a l e . U n a s o c i e t à c h e n o n s i p r e o c c u p a q u a n d o l a m a g g i o r a n z a a s s o l u t a d e g l i e l e t t o r i s c e g l i e d i n o n v o t a r e n o n s i a c c o r g e c h e , i n q u e s t o m o d o , s i r i d u c e l a s u a s o l i d i t à , c h e l a s u a p o l i t i c a r i s c h i a d i e s a u r i r s i n e l l a a u t o r e f e r e n z i a l i t à . S e n z a q u e s t a p r e s a d i c o s c i e n z a s i c o n t r i b u i r e b b e , i n v o l o n t a r i a m e n t e , a d a l i m e n t a r e l a d i s a f f e z i o n e , i l s e n s o d i e s t r a n e i t à a l l a v i t a d e l l e i s t i t u z i o n i . S p e z z a r e q u e s t o c i r c o l o v i z i o s o è i n t e r e s s e d i t u t t i , p e r c h é è u n ’ a m p i a , c o n s a p e v o l e p a r t e c i p a z i o n e a c o n f e r i r e u n a f o r t e l e g i t t i m a z i o n e " . " S o p r a t t u t t o d o v r e m m o r i f l e t t e r e s u l l e r a g i o n i c h e i n d u c o n o g l i e l e t t o r i p i ù g i o v a n i a d i s e r t a r e l e u r n e . S p e s s o n o n s i t r a t t a d i u n g e n e r i c o r i f i u t o d e l l a p o l i t i c a . A l c o n t r a r i o , u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d e l m o n d o g i o v a n i l e m o s t r a a m p i a , p r e z i o s a p r o p e n s i o n e a l l ’ i m p e g n o c i v i l e , a l l a m o b i l i t a z i o n e s u i g r a n d i t e m i d e l n o s t r o t e m p o , d a l l a p a c e a l l ’ a m b i e n t e , a l v o l o n t a r i a t o , a l l a v i t a a s s o c i a t i v a . M a t a n t i d e c i d o n o d i n o n v o t a r e . I n d a g a n d o s u l l e c a u s e d i q u e s t o r i f i u t o , a p p r o f o n d e n d o l e r a g i o n i d i q u e s t a d i f f i d e n z a p o t r e m m o f o r s e c o m p r e n d e r e c o m e f a r e e m e r g e r e p i ù a m p i a p a r t e c i p a z i o n e . I l p l u r a l i s m o d e l l e i d e e , l a d i a l e t t i c a t r a o p i n i o n i d i v e r s e , i l c o n f r o n t o t r a p o s i z i o n i c u l t u r a l i a n c h e m o l t o d i s t a n t i s o n o i n d i s p e n s a b i l i a l l a d e m o c r a z i a . M a q u a n d o l e s b r i g a t i v e c a t e g o r i e a m i c o / n e m i c o p r e v a l g o n o s u l l a f a t i c a d i t r o v a r e r i s p o s t e c o n d i v i s e n e l l ’ i n t e r e s s e c o l l e t t i v o , q u a n d o s i p r o d u c o n o f r a t t u r e c h e d i v i d o n o l e n o s t r e s o c i e t à - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - s i a l i m e n t a n o i g e r m i d e l l a e s t r a n e i t à a l l a p o l i t i c a " .