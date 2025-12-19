R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È l e g i t t i m o e n e c e s s a r i o c h e o g n i f o r z a p o l i t i c a a b b i a l a s u a a g e n d a , l e s u e p r i o r i t à , u n a s u a v i s i o n e d e l l a r e a l t à e d e l l e d i n a m i c h e c h e l a m u o v o n o . M a o l t r e a l c o n f r o n t o e a l l a f i s i o l o g i c a d i a l e t t i c a d e v e e s s e r c i a n c h e l a c o n d i v i s i o n e d i a l c u n i o b i e t t i v i f o n d a m e n t a l i s u c u i l a v o r a r e i n s i e m e p e r a s s i c u r a r e i l b e n e d e l l ’ I t a l i a . C i s o n o a l c u n i g r a n d i t e m i d e l l a v i t a n a z i o n a l e c h e v a n n o o l t r e l ’ o r i z z o n t e d e l l e l e g i s l a t u r e , e a t t r a v e r s a n o l e e v e n t u a l i a l t e r n a n z e t r a m a g g i o r a n z e d i g o v e r n o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e . " T e m i - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e r i c h i e d o n o p r o g r a m m i a l u n g o t e r m i n e , i n v e s t i m e n t i d i r i s o r s e i n g e n t i , i m p e g n i e s a c r i f i c i c h e r i g u a r d e r a n n o l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o . Q u e s t i o n i s t r a t e g i c h e c h e d e f i n i s c o n o p e r i l l o r o c o n t e n u t o i l f u t u r o d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a . I l t e m a d e l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e , d e l l e a l l e a n z e , d e l l a s c e l t a d e l l ’ E u r o p a c o m e s t r a d a d a p e r c o r r e r e s e n z a r i p e n s a m e n t i . E q u e s t o n o n s o l t a n t o p e r g l i i m p e g n i c h e a b b i a m o a s s u n t o c o n l ’ a d e s i o n e a i T r a t t a t i " .