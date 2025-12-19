R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " S a p p i a m o b e n e c h e l ’ U n i o n e h a a l c u n i p r o b l e m i e m o l t i a v v e r s a r i . S o l t a n t o l ’ E u r o p a p u ò p r e s e r v a r e , e d a r e u n f u t u r o , a q u e l l e c o n q u i s t e c h e g l i S t a t i h a n n o g a r a n t i t o p e r d e c e n n i c o n i l o r o o r d i n a m e n t i . S e m p r e p i ù n u m e r o s i s o n o i g r a n d i p r o b l e m i d i q u e s t o n o s t r o t e m p o c h e n o n p o s s o n o e s s e r e g o v e r n a t i , r i s o l t i d a l l a d i m e n s i o n e d e l s i n g o l o S t a t o . N e p p u r e i l p i ù r i c c o , i l p i ù g r a n d e , i l p i ù f o r t e m i l i t a r m e n t e t r a i P a e s i e u r o p e i p u ò a v e r e l a c a p a c i t à d i f a r e d a s o l o i n q u e s t o m o n d o c h e c a m b i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l o s c a m b i o d e g l i a u g u r i d i f i n e a n n o c o n i R a p p r e s e n t a n t i d e l l e I s t i t u z i o n i , d e l l e F o r z e p o l i t i c h e e d e l l a S o c i e t à c i v i l e .