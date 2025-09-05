R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i c u r e z z a n o n è u n t e m a d i d e s t r a o d i s i n i s t r a , è u n t e m a c h e r i g u a r d a l a l i b e r t à d e l l e p e r s o n e e d è f o n d a m e n t a l e p e r r a g g i u n g e r e l ’ o b i e t t i v o d i d i v e n t a r e l a r e g i o n e c o n l a p i ù a l t a q u a l i t à d e l l a v i t a d ’ E u r o p a , d o b b i a m o t o g l i e r l a d a l l a p r o p a g a n d a n e l l a q u a l e è s t a t a m e s s a e r e n d e r e l e M a r c h e l a r e g i o n e p i ù s i c u r a d ’ I t a l i a ” . C o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d e c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e M a r c h e , i e r i , a l C i n e m a G a b b i a n o d i S e n i g a l l i a , a s s i e m e a l l o s c r i t t o r e , G i a n r i c o C a r o f i g l i o , p e r l ’ i n c o n t r o t e m a t i c o s u l l a s i c u r e z z a , c h e h a v i s t o l ’ i n t e r v e n t o a n c h e d i G i u s e p p e P r o v e n z a n o , d e p u t a t o P D , R a f f a e l e C l e m e n t e , c o n s u l e n t e p e r l a s i c u r e z z a u r b a n a , A g n e s e S a n t a r e l l i , a v v o c a t a e c a n d i d a t a A v s . “ V o g l i o u n a r e g i o n e l i b e r a d a l l e m a f i e c h e n o n c o n o s c o n o c o n f i n i e c h e c o n t r a s t i l a c r i m i n a l i t à a n c h e g r a z i e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e . C i b a t t e r e m o a R o m a a f f i n c h é s i a s s u m a n o p i ù f o r z e d e l l ’ o r d i n e e c o n t r a s t e r e m o i f u r t i n e g l i a p p a r t a m e n t i c h e , o l t r e a r e c a r e d a n n o e c o n o m i c o l e d o n o l a s f e r a p e r s o n a l e d e l l e p e r s o n e ” .