R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a s a l u t e e i l b e n e s s e r e d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a c o s t i t u i s c o n o p e r i l G o v e r n o i t a l i a n o u n a p r i o r i t à f i n d a i p r i m i g i o r n i d e l l a s u a a t t i v i t à . L o d i m o s t r a n o l e i n i z i a t i v e m e s s e i n c a m p o i n q u e s t i 3 a n n i p e r d o t a r e l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e d i m e z z i a d e g u a t i . R i c o r d o , d a u l t i m o , l o s t a n z i a m e n t o c o s p i c u o d i r i s o r s e n e l l a l e g g e d i B i l a n c i o p e r l ' a s s u n z i o n e d i m i g l i a i a d i m e d i c i e i n f e r m i e r i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L ' o b i e t t i v o è o f f r i r e s e r v i z i s a n i t a r i s e m p r e p i ù e f f i c i e n t i , c e r t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i c h i p o i u t i l i z z e r à q u e s t i f o n d i , a c o m i n c i a r e d a l l e R e g i o n i , i n c o r a g g i a n d o l ' u t i l i z z o d e l l e t e c n o l o g i e d i g i t a l i e d e l l a t e l e m e d i c i n a . Q u e s t i s t r u m e n t i c o n s e n t o n o d i r a g g i u n g e r e i n m o d o a n c o r a p i ù c a p i l l a r e l a p o p o l a z i o n e a l p r o p r i o d o m i c i l i o . M a o l t r e a l p i a n o f i n a n z i a r i o , i l G o v e r n o h a p o s t o a l c e n t r o d e l l ' a t t e n z i o n e i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o " . C o s ì A l f r e d o M a n t o v a n o , s o t t o s e g r e t a r i o P r e s i d e n z a d e l c o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , i n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e S u m a i - A s s o p r o f , i l s i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i , d a l 9 a l 1 3 n o v e m b r e a R o m a . " S i a m o i n t e r v e n u t i p o i p e r i n t r o d u r r e f o r m e d i t u t e l a p e r i l p e r s o n a l e s i a d i t i p o e c o n o m i c o , c o n l a s o t t o s c r i z i o n e d i n u o v i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i n a z i o n a l i p e r p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e - h a r i c o r d a t o M a n t o v a n o - s i a d i t i p o g i u r i d i c o , a d e g u a n d o l a l e g i s l a z i o n e p e n a l e a l l e e s i g e n z e d e l m o n d o s a n i t a r i o p e r e v i t a r e c h e l a p u r c o m p r e n s i b i l e f r u s t r a z i o n e p e r l a s o f f e r e n z a o p e r l a m o r t e d i u n c o n g i u n t o s i t r a s f o r m i i n u n i n g i u s t i f i c a t o r i s c h i o p e n a l e p e r c h i s e n ' è p r e s o c u r a . I l G o v e r n o s t a o p e r a n d o a n c h e i n u n o s p e c i f i c o a m b i t o d e l l a s a l u t e p u b b l i c a c h e , s e b b e n e d e c i s i v o p e r l e s o r t i d e l l a n o s t r a n a z i o n e , p e r c h é c o l p i s c e i n m o d o p a r t i c o l a r e i g i o v a n i , p e r t r o p p o t e m p o è s t a t o t r a s c u r a t o d a l l e i s t i t u z i o n i . E ' i l s e t t o r e d e l l e d i p e n d e n z e , c h e h a i t r a t t i d e l l a v e r a e p r o p r i a p a n d e m i a . P e r l i m i t a r c i a l l e d i p e n d e n z e d a s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i v o r r e i s o l o r i c o r d a r e c h e l ' u l t i m a R e l a z i o n e s u l l e d i p e n d e n z e , c o n s e g n a t e a l P a r l a m e n t o d a l D i p a r t i m e n t o d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , c o n f e r m a d a t i a l l a r m a n t i n e l 2 0 2 4 n e l l a f a s c i a d ' e t à t r a i 1 5 e i 1 9 a n n i : c i r c a 3 7 r a g a z z i s u 1 0 0 d i c h i a r a n o d i a v e r c o n s u m a t o u n a s o s t a n z a p s i c o a t t i v a i l l e g a l e a l m e n o u n a v o l t a n e l l a l o r o v i t a , e o l t r e 1 s u 4 h a d i c h i a r a t o d i a v e r l o f a t t o n e l c o r s o d e l l ' u l t i m o a n n o . L o s a n n o b e n e c o l o r o t r a v o i , e i m m a g i n o c h e s i a n o t a n t i , c h e s o n o i m p e g n a t i n e l l e a t t i v i t à d e i S e r d , s t r u t t u r e p r e z i o s e . N e l 2 0 2 4 h a n n o s e g u i t o o l t r e 1 3 4 . 0 0 0 p e r s o n e . E p r o p r i o p e r c h é c o n s a p e v o l e d e l r i l i e v o d e l l a f u n z i o n e d i c h i s v o l g e q u e s t a a t t i v i t à , i l G o v e r n o h a d e c i s o d i a g i r e p e r p o t e n z i a r e u l t e r i o r m e n t e i S e r d . P e n s o a l l a m i s u r a c o n t e n u t a g i à n e l l a l e g g e d i B i l a n c i o o p e r a t i v o a q u e s t ' a n n o e c h e s a r à c o n f e r m a t a p e r i l p r o s s i m o a n n o , d i d e s t i n a r e u n t e r z o d e l F o n d o p e r l e d i p e n d e n z e , a l l ' i n c i r c a 3 0 m i l i o n i d i e u r o , p e r l ' a s s u n z i o n e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o d i n u o v i o p e r a t o r i p e r i S e r d . P o i c i s o n o t a n t e a l t r e d e s t i n a z i o n i c h e f a n n o p a r t e d e l m e d e s i m o f o n d o , c h e s i è i n c r e m e n t a t o u l t e r i o r m e n t e r i s p e t t o a g l i a n n i p r e c e d e n t i " . " I l a v o r i d e l l a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e s u l l e d i p e n d e n z e c h e s i è s v o l t a a R o m a l o s c o r s o f i n e s e t t i m a n a - h a e v i d e n z i a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o - h a v i s t o u n i n t e n s o c o n f r o n t o t r a g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e e i m i n i s t r i e i p r e s i d e n t i d e l l e R e g i o n i c o m p e t e n t i p e r m a t e r i a . Q u e s t i l a v o r i h a n n o a c c e s o u n f a r o s u l l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e l a f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a d e l p e r s o n a l e s o c i o s a n i t a r i o e d u c a t i v o d e i s e r v i z i p u b b l i c i e p r i v a t i c h e o p e r a n o n e l c a m p o d e l l e d i p e n d e n z e . A v a l l e d e g l i s p u n t i e m e r s i i n q u e l l a s e d e , i l G o v e r n o p r e n d e i n c a r i c o q u e s t a s f i d a e d a r à v i t a a b r e v e a p e r c o r s i f o r m a t i v i d e d i c a t i d i l i v e l l o u n i v e r s i t a r i o , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i r e a l t à p u b b l i c h e d i e c c e l l e n z a , p e r e s e m p i o l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à e i l C o n s i g l i o n a z i o n a l e p e r l e r i c e r c h e " .