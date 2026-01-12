R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a r e c e n t e a p p r o v a z i o n e d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 t e s t i m o n i a u n a s i g n i f i c a t i v a a t t e n z i o n e d a p a r t e d e i p a r l a m e n t a r i r i s p e t t o a g l i s c r e e n i n g n e o n a t a l i , t e m a c h e r i e n t r a a l l ' i n t e r n o d i d u e p r o v v e d i m e n t i s p e c i f i c i . I n f a t t i , g r a z i e a l l ' e m e n d a m e n t o p r e s e n t a t o a p r i m a f i r m a d e l l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , l a l e g g e ( c o m m i 9 5 2 - 9 5 3 ) i s t i t u i s c e u n F o n d o s p e c i f i c o d a 5 0 0 m i l a e u r o p e r i l 2 0 2 6 e i l 2 0 2 7 c h e p e r m e t t e r à a l l e R e g i o n i d i a v v i a r e p r o g e t t i p i l o t a a l f i n e d i a m p l i a r e i l p r o p r i o p a n e l r e g i o n a l e d e l l o s c r e e n i n g n e o n a t a l e e s t e s o " . È q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a d i f f u s a d a l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e ( U n i a m o ) . " A d o g g i - p r o s e g u e l a n o t a - l ' a g g i o r n a m e n t o d e l p a n e l d i p e n d e d a l l a v o r o d e l G r u p p o c h e p r o p o n e l e p a t o l o g i e e d a l l ' a p p r o v a z i o n e d e i L e a , c o n t e m p i s t i c h e m o l t o l u n g h e . P o t e r a c c e d e r e a d u n f o n d o c o n s e n t i r à u n a g g i o r n a m e n t o p i ù v e l o c e e d e q u o a n c h e c o n r i g u a r d o a l l e R e g i o n i i n p i a n o d i r i e n t r o . I l F o n d o è v i n c o l a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d i p r o g e t t i p i l o t a d a p a r t e d e l l e R e g i o n i c h e i n t e n d o n o a m p l i a r e i l p r o p r i o p a n e l S n e , g a r a n t e n d o r i s o r s e a g g i u n t i v e p e r t u t t i . A u s p i c h i a m o c h e l ' i n t e s a i n C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i e i l d e c r e t o d e l m i n i s t e r o c h e d o v r à s t a b i l i r e i c r i t e r i d i d i s t r i b u z i o n e a v v e n g a n o i n t e m p i r a p i d i , i n m o d o c h e l e R e g i o n i p o s s a n o s u b i t o a t t i n g e r e a l l e r i s o r s e " . P e r U n i a m o è " p o s i t i v a a n c h e l ' a t t e n z i o n e r i s e r v a t a , g r a z i e a l l ' e m e n d a m e n t o d e l l a s e n a t r i c e M u r e l l i , a l l a l e u c o d i s t r o f i a m e t a c r o m a t i c a , c h e n o n r i e n t r a n e i L e a e a d o g g i , p u r a v e n d o u n e s i t o i n f a u s t o s e n o n d i a g n o s t i c a t a i n t e m p o ( i l t r a t t a m e n t o d e v e e s s e r e s o m m i n i s t r a t o p r i m a o c o n t e m p o r a n e a m e n t e a i p r i m i s i n t o m i ) , è i n s e r i t a n e l p a n e l S n e d i a p p e n a t r e R e g i o n i ( T o s c a n a , P u g l i a e u n a b u o n a p a r t e d e i p u n t i n a s c i t a d e l l a L o m b a r d i a ) . I l p r o v v e d i m e n t o r i s e r v a c o m p l e s s i v a m e n t e 2 3 8 m i l i o n i d i e u r o p e r q u e s t o s c r e e n i n g , p e r i l p o t e n z i a m e n t o d i d i v e r s e p r e s t a z i o n i d i d i a g n o s t i c a e p r e v e n z i o n e i n a m b i t o o n c o l o g i c o e r a f f o r z a i n o l t r e l ' u t i l i z z o d e i t e s t d i N e x t - G e n e r a t i o n S e q u e n c i n g ( N g s ) p e r l a p r o f i l a z i o n e d e l l e m a l a t t i e r a r e " . " G l i e m e n d a m e n t i p r e s e n t a t i - r i c o r d a U n i a m o - f a n n o s e g u i t o a d a z i o n i d e l l a F e d e r a z i o n e m i r a t e , r e a l i z z a t e a t t r a v e r s o v a r i s t r u m e n t i : e v e n t i , p e t i z i o n i i n d i r i z z a t e a g l i A s s e s s o r a t i a l l a S a l u t e d i t u t t e l e R e g i o n i , i n t e r l o c u z i o n i c o n P a r l a m e n t a r i . I l n o s t r o r i n g r a z i a m e n t o q u i n d i a l l e S e n a t r i c i c h e h a n n o f a t t o p r o p r i e q u e s t e t e m a t i c h e . A 1 0 a n n i d a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a L e g g e 1 7 6 / 2 0 1 6 U n i a m o c o n t i n u a l a s u a a z i o n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p e r l ' a m p l i a m e n t o d e l p a n e l e l a r e a l i z z a z i o n e u n i f o r m e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e d i q u a n t o n e c e s s a r i o p e r g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l l o s c r e e n i n g p e r t u t t i i b a m b i n i , a n c h e i n b a s e a l l e n o v i t à t e r a p e u t i c h e c h e v i a v i a s i r e n d o n o d i s p o n i b i l i " . N e l l a p a r t e f i n a l e d e l d o c u m e n t o è s c r i t t o c h e " i l m a n c a t o a m p l i a m e n t o d e l l o S n e n o n o s t a n t e l ' a p p r o v a z i o n e d e i L e a , o l t r e a d e s s e r e p o c o c o m p r e n s i b i l e d i f r o n t e a l d i r i t t o a l l a s a l u t e d e i b a m b i n i , c o m p o r t a s i t u a z i o n i d i d i s p a r i t à f r a c i t t a d i n i d e l l o s t e s s o P a e s e c h e a s e c o n d a d e l l u o g o d i n a s c i t a p o s s o n o e s s e r e d i a g n o s t i c a t i o p p u r e n o . C i a u g u r i a m o c h e l ' a t t e n z i o n e d i m o s t r a t a i n s e d e d i L e g g e d i B i l a n c i o p o s s a c o n t i n u a r e c o n l a r i c h i e s t a d i i n f o r m a z i o n i e s b l o c c o d i q u e s t a s i t u a z i o n e , c o m e s o t t o l i n e a t o d a l l ' o n o r e v o l e M a l a v a s i i n u n a r e c e n t e i n t e r r o g a z i o n e . E c h e i d e c r e t i a t t u a t i v i p e r l e n o r m e a p p r o v a t e a r r i v i n o i n t e m p i b r e v i " .