R o m a , 6 n o v ( A d n k r o n o s ) - " A l d i l à d e l l a d i a l e t t i c a e d e l l o s c o n t r o p o l i t i c o c h i e d o a G i o r g i a M e l o n i d i r i s p o n d e r e a q u e s t i 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e h a n n o p e r s o l a f i d u c i a d i p o t e r s i c u r a r e , a n c h e s e c ' è u n a r t i c o l o 3 2 d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e c h e p a r l a d e l l o r o d i r i t t o a l l a s a l u t e , a p r e s c i n d e r e d a l p o r t a f o g l i o c h e h a n n o i n t a s c a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n , s u l l ' a u d i z i o n e d e l l ' I s t a t s u l l a m a n o v r a . " S u q u e s t o n o i c o n t i n u e r e m o a f a r e l a n o s t r a p r o p o s t a , a p a r t i r e d a l l e r i s o r s e i n p i ù c h e s e r v o n o , p e r c h é i n q u e s t i g i o r n i s i è c h i a r i t o c h e s e f o s s i m o r i m a s t i a l l i v e l l o d i f i n a n z i a m e n t o d e l l a s a n i t à d e l 2 0 2 2 , o g g i m a n c h e r e b b e r o 1 7 m i l i a r d i , c ' è u n b u c o , u n t a g l i o d i 1 7 m i l i a r d i r i s p e t t o a i l i v e l l i d i f i n a n z i a m e n t o s u l P I L d e l 2 0 2 2 e q u e s t o p o r t a a l l a f i r m a d i G i o r g i a M e l o n i , p e r c h é è l e i c h e è p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d a l 2 0 2 2 , q u i n d i i n v e c e c h e f a r e i g i o c h i d i p r e s t i g i o c o n i n u m e r i p r o v i a r i s p o n d e r e a q u e i 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i m o l t o c o n c r e t i , c e r t i f i c a t i d a I s t a t , n o n d a p i ù d i m e " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d .