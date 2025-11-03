R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s a r à u n a r o t t a m a z i o n e 5 , s a r à u n a p a c e f i s c a l e d e f i n i t i v a p e r t u t t i i c a r i c h i p e n d e n t i f i s c a l m e n t e p a r l a n d o f i n o a l d i c e m b r e 2 0 2 3 o v v i a m e n t e d i c h i h a f a t t o l a d i c h i a r a z i o n e d e i r e d d i t i r i g u a r d a p i ù d i 1 6 m i l i o n i d i i t a l i a n i c h e s e n z a p a g a r e l e s a n z i o n i i n r a t e t u t t e u g u a l i d i 9 a n n i p o t r a n n o r e s t i t u i r e a l l o S t a t o q u e l l o c h e d e v o n o e t o r n a r e f i n a l m e n t e a r e s p i r a r e " . L o d i c e M a t t e o S a l v i n i a C i n q u e M i n u t i s u R a i 1 . " U n o s f o r z o i n p i ù p e r m i g l i o r a r e e d e s t e n d e r e a n c o r a l a p l a t e a è q u e l l o a c u i l a L e g a s t a l a v o r a n d o , m a s o n o g i à m o l t o s o d d i s f a t t o d e l r i s u l t a t o o t t e n u t o " .