R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i a v e v a p r o m e s s o m e n o t a s s e e p i ù s i c u r e z z a . O g g i a b b i a m o i l c o n t r a r i o . I n d u e a n n i d i p i e n o g o v e r n o M e l o n i , 2 0 2 3 e 2 0 2 4 , i l n u m e r o d i p e r s o n e c h e r i n u n c i a a c u r a r s i è p a s s a t o d a 4 , 5 m i l i o n i a 3 , 8 m i l i o n i . N e l g i r o d i u n a n n o 1 m i l i o n e d i i t a l i a n i d e v e s c e g l i e r e s e m a n g i a r e o c u r a r s i . E ' l a m a n o v r a m e n o a m b i z i o s a d e g l i u l t i m i 3 0 a n n i . N o n h a n n o m a n t e n u t o l e p r o m e s s e " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " P e r G i o r g i a M e l o n i è s e m p r e c o l p a d e i g o v e r n i p r e c e d e n t i . M a i l s u o s i a c c i n g e a d i v e n t a r e i l g o v e r n o p i ù l o n g e v o d i t u t t i , n o n f u n z i o n a p i ù . S u l l a s i c u r e z z a s t a n n o a u m e n t a n d o i r e a t i d e i m i n o r e n n i r i s p e t t o a l p e r i o d o p r e - c o v i d . T u t t i i g i o r n i c ' è u n a l i b i , M e l o n i è c i n t u r a n e r a d i a l i b i . I l p r o b l e m a d e l l a s i n i s t r a è c h e s u q u e s t i t e m i b i s o g n e r e b b e e s s e r e p i ù d u r i . B a l b e t t a p e r c h é c ' è u n p o ' l ' i d e a c h e s i a n o a r g o m e n t i a p p a l t a t i a l l a d e s t r a . I n r e a l t à , d o p o t r e a n n i d i g o v e r n o l a n o s t r a s c o m m e s s a , d i C a s a r i f o r m i s t a , è d i r e c h e s o n o r e s p o n s a b i l i t à d i M e l o n i . L a s i n i s t r a d e v e p a r l a r e i n m o d o d i v e r s o d i s i c u r e z z a e t a s s e " , c o n c l u d e R e n z i .