R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i 1 0 a n n i f a , c o n l a v o c i n a m o l t o s o f t c h e h a s e m p r e a v u t o , h a f a t t o u n a c o n f e r e n z a s t a m p a s o t t o P a l a z z o C h i g i d i c e n d o c h e l a p r e s s i o n e f i s c a l e a n d a v a p o r t a t a a l 4 0 % a l t r i m e n t i e r a u n f u r t o . D a q u a n d o è a l g o v e r n o è a r r i v a t a a l 4 2 % . A b b i a m o b o l l e t t e e c o s t o d e l l a v i t a p i ù c a r i . A l o r o n o n i n t e r e s s a l a p r e s s i o n e f i s c a l e , i n t e r e s s a n o i s o n d a g g i " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a O t t o e m e z z o s u L a 7 .