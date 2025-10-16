R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l g o v e r n o s t a t r a s f o r m a n d o l a l e g g e d i b i l a n c i o i n u n a r i s s a d a b a r t r a v i c e p r e m i e r , i r r i s p e t t o s a p e r l a c o n d i z i o n e s o c i a l e d e l P a e s e . P r i m a m e n t o n o a l P a r l a m e n t o a p p r o v a n d o u n a r e l a z i o n e d i f i n a n z a p u b b l i c a c o n n u m e r i d i f f e r e n t i d a q u e l l i i n s e r i t i n e l D o c u m e n t o d i P r o g r a m m a z i o n e d i B i l a n c i o i n v i a t o a B r u x e l l e s " . C o s ì i p r e s i d e n t i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a e C h i a r a B r a g a . " L a m a n o v r a c h e c o n f e r m a r i d u z i o n e d e l l e r i s o r s e e t a g l i r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e d i S a n i t à , S c u o l a e t r a s p o r t i , p a s s a a 1 8 m i l i a r d i i p o t i z z a n d o c o p e r t u r e p e r 4 m i l i a r d i p e r i l 2 0 2 6 d a g l i e x t r a p r o f i t t i c h e d i v e n t e r e b b e r o 1 1 n e l t r i e n n i o . E n e m m e n o d o p o m e z z a g i o r n a t a s c a t t a l a r i s s a n e l g o v e r n o " . " C i s a r e m m o a s p e t t a t i r i s p e t t o v e r s o i l P a r l a m e n t o , c o n l ’ i n v i o i m m e d i a t o d e l l a m a n o v r a , i n v e c e T a j a n i e S a l v i n i l i t i g a n o i n p u b b l i c o p r i m a a n c o r a d i t r a s m e t t e r l a , c o m e s e l a l e g g e d i b i l a n c i o f o s s e c o s a l o r o , d i v e n t a n d o d i f a t t o t e r r e n o d i s c o n t r o p e r s o n a l e . S a l v i n i r i v e n d i c a c h e “ l e b a n c h e m e t t e r a n n o 5 m i l i a r d i c o n g i o i a ” , m e n t r e T a j a n i l a s e t t i m a n a s c o r s a h a r i b a d i t o c h e “ u n a t a s s a s u g l i e x t r a p r o f i t t i è r o b a d a U r s s ” e o g g i s o t t o l i n e a c h e n o n c i s a r à m a i ” . D i q u a l i 1 8 m i l i a r d i p a r l a G i o r g e t t i ? D o v e s o n o ? V i s i o n i o p p o s t e c h e d i m o s t r a n o s o l o u n a c o s a : n o n p e n s a n o a l P a e s e , m a a i l o r o i n t e r e s s i . È i n a c c e t t a b i l e c h e l a m a n o v r a d e l l o S t a t o , c h e r i g u a r d a l a v i t a r e a l e d e g l i i t a l i a n i , t r a p e n s i o n i i n s u f f i c i e n t i , s a n i t à p r i v a t i z z a t a , f a m i g l i e e i m p r e s e i n d i f f i c o l t à , v e n g a u s a t a p e r u n r e g o l a m e n t o d i c o n t i n e l g o v e r n o . E ’ o r a d i f i n i r l a c o n l a r i s s a n e l g o v e r n o . G i o r g i a M e l o n i t r a s m e t t a l a m a n o v r a a l P a r l a m e n t o e a c c e t t i u n c o n f r o n t o c o n l e o p p o s i z i o n i p e r i l b e n e d e l P a e s e ” .