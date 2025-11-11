R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a p p r o c c i o c o n i l m o n d o d e l l e b a n c h e d a p a r t e d i F o r z a I t a l i a è s e m p r e s t a t o , è e s a r à s e m p r e v o l u t a m e n t e c o n s e n s u a l e . O g n i c o n t r i b u t o a l l o S t a t o d a l s e t t o r e f i n a n z i a r i o d e v e e s s e r e c o n d i v i s o n e l l e c i f r e e n e l l e m o d a l i t à , c o n s i d e r a n d o i g r a n d i u t i l i c h e h a n n o a v u t o q u e s t ' a n n o e a n c h e l ' a n n o s c o r s o . E q u i n d i q u a l s i a s i , e v e n t u a l e , m o d i f i c a p e g g i o r a t i v a p e r l e b a n c h e n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o n o n p u ò c h e a v v e n i r e c o n i l c o n s e n s o d e l l e s t e s s e b a n c h e . U n e v e n t u a l e m i s u r a d e l g e n e r e d e v e e s s e r e a s s o l u t a m e n t e c o n d i v i s a " . C o s ì A d r i a n o P a r o l i , v i c e - c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o a d A f f a r i t a l i a n i . " D a l i b e r a l i v o g l i a m o r e g o l e c h i a r e - p r o s e g u e - o g g i s i p a r l a d e i c o s i d d e t t i e x t r a - p r o f i t t i , m a c h e c o s a d o v r e m m o f a r e i l p r o s s i m o a n n o s e c i f o s s e r o e x t r a - p e r d i t e ? D a r e s o l d i a g l i i s t i t u t i d i c r e d i t o ? L a c o n d i v i s i o n e p e r q u e s t i m o t i v i è f o n d a m e n t a l e a n c h e s u l l a q u a n t i t à d e l l e r i s o r s e d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e p e r l a c o l l e t t i v i t à . E s c l u s o c h e i n P a r l a m e n t o p o s s a e s s e r c i u n a c o r s a a c h i e d e r e a l t r i e m a g g i o r i c o n t r i b u t i a l l e b a n c h e " . R i g u a r d o a l l a t a s s a s u i d i v i d e n t i , " s i t r a t t a d i u n a n o r m a d e l t u t t o f u o r i l u o g o e a s s o l u t a m e n t e d a e l i m i n a r e " . " F a s c a p p a r e l e a z i e n d e d a l n o s t r o P a e s e , v i s t o c h e s e n e a n d r e b b e r o n o n d i c o n e i p a r a d i s i f i s c a l i m a i n a l t r e s e d i e u r o p e e c o n u n a t a s s a z i o n e n o n c o s ì e l e v a t a . S e r v e q u i n d i c a n c e l l a r e q u e s t a n o r m a s u i d i v i d e n d i d e l l e s o c i e t à c o n t r o l l a n t i t a s s a t i a l 2 4 % e t o r n a r e a l l ' a t t u a l e r e g i m e . L o d o p e r s c o n t a t o e s o n o c e r t o c h e a n c h e G i o r g e t t i s i a d ' a c c o r d o " , c o n c l u d e .