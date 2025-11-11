R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A l c u n e f o r z e p o l i t i c h e p r e s e n t e r a n n o d e g l i e m e n d a m e n t i a l l a l e g g e d i B i l a n c i o o r a i n d i s c u s s i o n e , a l f i n e d i r a f f o r z a r e i m e d i c i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i . C ' è p o i l a t r a t t a t i v a d e l S u m a i p e r i c o n t r a t t i - d o v r e m m o a u m e n t a r e s i a l e r i s o r s e c h e i l n u m e r o d i o r e l a v o r a t e - e c i v o g l i o n o r i s o r s e p e r l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e " . L o h a d e t t o A n n a m a r i a P a r e n t e ( I t a l i a V i v a ) , g i à p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e S a n i t à d e l S e n a t o , i n t e r v e n e n d o a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l s i n d a c a t o s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f , ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , a R o m a f i n o a l 1 3 n o v e m b r e .