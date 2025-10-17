R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e i n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o s i c o n f e r m a l a r i c e t t a M e l o n i : q u a l c h e m a n c i a q u a e l à , p o c h i s o l d i i n b u s t a p a g a , e t a s s e a l l e s t e l l e s u t u t t o . C o n u n a m a n o s i d à , c o n l ' a l t r a m o l t o p i ù p e s a n t e s i t o g l i e " . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o . " M e l o n i è b r a v a n e g l i a n n u n c i e a v e n d e r e f u m o . C o m e c o n i 2 5 m i l i a r d i p r o m e s s i p e r c o m p e n s a r e i d a z i e s p a r i t i d a i r a d a r . P o i c i a c c o r g e r e m o c h e i c r i t e r i d e l l e a g e v o l a z i o n i p r e v i s t e n e l l a m a n o v r a s o n o t r o p p o r e s t r i t t i v e e p o t r a n n o a c c e d e r v i p o c h i s s i m e f a m i g l i e e i m p r e s e . N e l f r a t t e m p o , l a c r e s c i t a è f e r m a , g l i s t i p e n d i s o n o a l p a l o e s e m p r e p i ù i t a l i a n i r i n u n c i a n o a c u r a r s i . L ' u n i c a c e r t e z z a è c h e l a p r e s s i o n e f i s c a l e a u m e n t e r à " , c o n c l u d e .