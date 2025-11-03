R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S c e l l e r a t o i l t a g l i o p r e v i s t o d a l l a L e g g e d i B i l a n c i o a i f o n d i d e l l ' I s t i t u t o I t a l i a n o d i T e c n o l o g i a d i G e n o v a . U n t a g l i o s u l f u t u r o d e l P a e s e . U n G o v e r n o s o r d o a l l e r i c h i e s t e d e l l e i m p r e s e e d e l l a r i c e r c a c h e m e t t o n o a l c e n t r o d e l l o s v i l u p p o e d e l l a v o r o l ' i n n o v a z i o n e , c o m e d e l r e s t o a v v i e n e n e l r e s t o d ' E u r o p a e i n t u t t o i l m o n d o , p e r i n v e r t i r e i l p e r i c o l o s o p r o c e s s o d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e c h e s t a m e t t e n d o a r i s c h i o l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a d e l P a e s e . M i a u g u r o c h e t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e l i g u r i , a p a r t i r e d a q u e l l e d i m a g g i o r a n z a , f a c c i a n o s e n t i r e l a p r o p r i a v o c e c o n t r o i l G o v e r n o " . C o s ì l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i P d , A n d r e a O r l a n d o .