R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " ' M i d i s p i a c e p e r l a C a m e r a ' , d i c e i l m i n i s t r o d e i R a p p o r t i c o l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i . L ’ a n n o s c o r s o d i s s e ' m i d i s p i a c e p e r i l S e n a t o ' . C o m e d i r à l ’ a n n o p r o s s i m o . M a q u i n o n è q u e s t i o n e d i ' d i s p i a c e r s i ' c o m e s e f o s s e u n a c i r c o s t a n z a s f o r t u n a t a . Q u i a b b i a m o u n P a r l a m e n t o c h e s u l l a L e g g e d i B i l a n c i o - c o s ì c o m e s u l 9 4 , 8 % d e l l e l e g g i a p p r o v a t e - t r a d i s c e i l d e t t a t o c o s t i t u z i o n a l e , c h e p r e t e n d e c h e l e l e g g i v e n g a n o c o m p i u t a m e n t e e s a m i n a t e d a e n t r a m b i i r a m i d e l P a r l a m e n t o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l d e p u t a t o L u i g i M a r a t t i n . " E s e i n v e c e s i c r e d e c h e u n a d o p p i a l e t t u r a a n d a s s e b e n e n e g l i a n n i 5 0 e n o n p i ù o r a ( c o m e c r e d i a m o n o i d e l P a r t i t o L i b d e m ) , a l l o r a s i a b b i a i l c o r a g g i o d i f o n d e r e C a m e r a ( 4 0 0 m e m b r i ) e S e n a t o ( 2 0 0 m e m b r i ) i n u n ’ u n i c a A s s e m b l e a N a z i o n a l e d a 6 0 0 m e m b r i . U n P a r l a m e n t o f o r t e , p e r u n G o v e r n o f o r t e . D a q u a s i u n a n n o c ’ è u n a n o s t r a p r o p o s t a d i l e g g e c o s t i t u z i o n a l e c h e l o p r o p o n e . C o m e d e t t o q u a n d o l a p r e s e n t a m m o , s i a m o d i s p o s t i a r i t i r a r l a a p a t t o d i p r e s e n t a r n e u n a c o n l e f i r m e d i t u t t i i p a r t i t i i n o r d i n e a l f a b e t i c o , p e r n o n f a r n e u n a q u e s t i o n e d i p a r t e . M a q u e s t a f a r s a d e v e f i n i r e " .