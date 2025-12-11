R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e m e n d a m e n t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a s u l l ’ o r o è d e m a g o g i c o e p o p u l i s t a , m a s o p r a t t u t t o i n q u e s t o m o d o i l g o v e r n o n o n s o l o e s p r i m e s f i d u c i a v e r s o i l s i s t e m a m o n e t a r i o e u r o p e o , m a s v e l a a n c h e l ’ i n t e n t o d i v o l e r l e d e r e l ’ a u t o n o m i a d i i s t i t u z i o n i c o m e B a n k i t a l i a e B c e , i n c o e r e n z a c o n l a s t r a t e g i a p u b b l i c a t a d a T r u m p c h e v e d e l ' I t a l i a P a e s e a l s e r v i z i o d e g l i U s a p e r i n d e b o l i r e d a d e n t r o l ' U n i o n e E u r o p e a ” . L o h a d e t t o q u e s t a m a t t i n a a d A g o r à i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . “ I l g o v e r n o d o v r e b b e a v e r e p i ù c o n s a p e v o l e z z a d e l f a t t o c h e i n u n a d e m o c r a z i a l i b e r a l e c i s o n o d e i l i m i t i a l p o t e r e e a l l e c o m p e t e n z e . E n o n è d i c e n d o c h e u n a c o s a è d e l p o p o l o c h e i l g o v e r n o p u ò f a r e q u e l l o c h e v u o l e , a n c h e p e r c h é q u e i l i m i t i s o n o a t u t e l a d e l p o p o l o . I n o l t r e - h a c o n c l u s o M a g i - a n d r e b b e r i c o r d a t o a i p a t r i o t i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a c h e i l 4 0 % d e l l ' o r o i t a l i a n o è d e t e n u t o n e g l i S t a t i U n i t i d i T r u m p : q u e l l e n o n s o n o m a n i s t r a n i e r e ? ” .