R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o M e l o n i c o m m i s s a r i a l ' A b r u z z o ! D ’ a l t r a p a r t e , h a n n o c h i a m a t o i l p r o v v e d i m e n t o n a z i o n a l e c h e c i r i g u a r d a ' s a l v a A b r u z z o ' ; m a s a l v a r l o d a c h i ? V i s t o c h e g o v e r n a n o l o r o d a 7 a n n i ? C o n l a l e g g e d i b i l a n c i o n a z i o n a l e l ' u n i c o r i s u l t a t o c h e M a r s i l i o p o r t a a c a s a è u n a n o r m a c h e o b b l i g a l a R e g i o n e a d a p p r o v a r e u n p i a n o d i r i e n t r o i n p o c h e s e t t i m a n e . A v e v a n o p r o m e s s o r i s o r s e p e r s a l v a r e l ’ A b r u z z o , e q u i n d i p e r s a l v a r l o d a l o r o s t e s s i , e i n v e c e i l g o v e r n o h a p i g n o r a t o l e r i s o r s e r e g i o n a l i . C o n M e l o n i e M a r s i l i o i n A b r u z z o a b b i a m o s o l o l ' a u m e n t o d e l l e t a s s e e z e r o r i s o r s e p e r i l 2 0 2 6 " . C o s ì M i c h e l e F i n a s e n a t o r e e T e s o r i e r e d e l P d .