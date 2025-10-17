R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e d i b i l a n c i o a p p r o v a t a d a l G o v e r n o è u n a m a n o v r a d i e q u i l i b r i o , c r e s c i t a e r e s p o n s a b i l i t à , c h e p o r t a l a f i r m a p o l i t i c a d i F o r z a I t a l i a e l a g u i d a a u t o r e v o l e d e l v i c e p r e m i e r A n t o n i o T a j a n i . I l t a g l i o d e l l ’ I R P E F p e r i l c e t o m e d i o è u n a s c e l t a d i b u o n s e n s o c h e a l l e g g e r i s c e l a p r e s s i o n e f i s c a l e s u l a v o r a t o r i , p r o f e s s i o n i s t i e f a m i g l i e , r e s t i t u e n d o f i d u c i a e p o t e r e d ’ a c q u i s t o a c h i t i e n e i n p i e d i i l P a e s e " . C o s ì V i t o D e P a l m a , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a . " A l l o s t e s s o t e m p o - p r o s e g u e - l ’ a u m e n t o d e i f o n d i p e r l a s a n i t à r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a i b i s o g n i r e a l i d e i c i t t a d i n i : p i ù r i s o r s e p e r a s s u n z i o n i e s t i p e n d i d i m e d i c i e i n f e r m i e r i , n u o v i i n v e s t i m e n t i p e r r i d u r r e l e l i s t e d ’ a t t e s a e m i g l i o r a r e i s e r v i z i o s p e d a l i e r i e t e r r i t o r i a l i . C o n 8 m i l i a r d i d e s t i n a t i a l l e i m p r e s e e i l d e f i c i t / P i l s o t t o l a s o g l i a d e l 3 % g i à d a l p r o s s i m o a n n o , l a m a n o v r a c o n f e r m a l a s e r i e t à d e i c o n t i p u b b l i c i e l a v o l o n t à d i s o s t e n e r e c h i p r o d u c e e i n n o v a " . " F o r z a I t a l i a s i c o n f e r m a l a f o r z a d e l b u o n s e n s o e d e l l a c o n c r e t e z z a , c a p a c e d i u n i r e r i g o r e e s o l i d a r i e t à , v i s i o n e e c o n o m i c a e a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e v a a n c h e a l M e z z o g i o r n o , d o v e l e m i s u r e p r e v i s t e n e l l a m a n o v r a , d a g l i i n c e n t i v i p e r l e i m p r e s e a l p o t e n z i a m e n t o d e l l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e , r a p p r e s e n t a n o u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r r a f f o r z a r e l a c r e s c i t a d e l l a P u g l i a e d e l l ’ a r e a i o n i c a , s o s t e n e n d o i l t e s s u t o p r o d u t t i v o , l e f a m i g l i e e i g i o v a n i " , c o n c l u d e .