R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a m a n o v r a è p o v e r a p e r c o l p a d e i 4 0 m i l i a r d i c o n g e l a t i d e l s u p e r b o n u s ? E ' " u n a d e l l e f e s s e r i e c h e d i f f o n d e l a p r e m i e r e c h e è m o l t o g r a v e d a p a r t e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o . D o v r e b b e s a p e r e l a d i f f e r e n z a t r a d e f i c i t e d e b i t o . S e p a r l i a m o d e g l i i n v e s t i m e n t i f a t t i s u l s u p e r b o n u s v a n n o s u l d e b i t o , l a m a n o v r a s i f a s u l d e f i c i t . Q u e s t a è l a l e g g e d i b i l a n c i o . S e l e i m i t r o v a i l b u c o d a c o p r i r e d i c u i p a r l a M e l o n i . . . n o n t r o v e r à o m b r a d i q u e s t o p r e s u n t o b u c o c h e è s o l t a n t o n e l l a t e s t a d i c h i d i c e f a l s i t à " . C o s ì i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e G i u s e p p e C o n t e a P o r t a a P o r t a , q u e s t a s e r a s u R a i U n o . " L a m a n o v r a - p r o s e g u e - n o n v i e n e a s s o l u t a m e n t e i n t a c c a t a " d a l s u p e r b o n u s , " s e m m a i è i l d e b i t o c h e v i e n e g r a v a t o . V i s t o c h e m e t à g o v e r n o h a u s u f r u i t o " d e l s u p e r b o n u s " d o v r e b b e a v e r e u n a t t i m o i l p u d o r e d i n o n p a r l a r n e i n q u e s t o m o d o s c o m p o s t o . Q u a n d o d i a m o q u e s t i n u m e r i d o b b i a m o s p i e g a r e s e m p r e a g l i i t a l i a n i c h e u n i n v e s t i m e n t o c h e i o h o a v v i a t o n e l p e r i o d o p i ù d u r o d e l l a p a n d e m i a è u n i n v e s t i m e n t o , q u i n d i n o n p o s s i a m o p a r l a r e s o l o d i q u a n t o è c o s t a t o , d o b b i a m o v e d e r e q u a n t o è r i t o r n a t o n e l l e c a s s e d e l l o S t a t o " . " P e r c h é l e m a n o v r e c h e s i n q u i a b b i a m o f a t t o , d a t a l a c r e s c i t a i m p o n e n t e c h e c ' è s t a t a , l o h a r i c o n o s c i u t o a n c h e B a n c a I t a l i a , h a n n o g o n f i a t o l e c a s s e d e l l o S t a t o " . " N e l s e t t o r e d e l l ' e d i l i z i a , s e i n v e s t i u n e u r o , t i r i t o r n a a l m e n o u n e u r o e 3 0 , 4 0 o 5 0 , m e n t r e i n v e c e s e s p e n d i n e l l e a r m i , s u u n e u r o c h e i n v e s t i t i r i t o r n a l o 0 , 5 0 " . " R e c u p e r i a m o i s o l d i d a l l e a r m i " e d a g l i e x t r a p r o f i t t i , " 1 0 0 m i l i a r d i d i u t i l i l e b a n c h e h a n n o f a t t o i n q u e s t i a n n i " , c o n c l u d e .