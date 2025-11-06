R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o t r e a n n i d i t a s s e c o n q u e s t o g o v e r n o s c o p r i a m o c h e i l m i n i i n t e r v e n t o d e l l ' I r p e f , c o m e d i c e l ' I s t a t , v a a b e n e f i c i a r e i r e n d i t i p i ù a l t i . E o g g i u n a l t r o d a t o s c o n c e r t a n t e , c o n G i o r g i a M e l o n i a l g o v e r n o s o n o a u m e n t a t i g l i i t a l i a n i c h e r i n u n c i a n o a l l e c u r e . U n i t a l i a n o s u d i e c i r i n u n c i a a l l e c u r e e p o i a b b i a m o , c o m e i n S i c i l i a , l a p o l i t i c a d e l g o v e r n o r e g i o n a l e c h e s i d e d i c a a f a r e c a t t i v i a f f a r i s u l l a s a n i t à c o n c o n n e s s a c o r r u z i o n e " . C o s ì i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e G i u s e p p e C o n t e , a m a r g i n e d i u n e v e n t o e l e t t o r a l e a S e s s a A u r u n c a c o n R o b e r t o F i c o . " D o b b i a m o a s s o l u t a m e n t e r e c u p e r a r e i s o l d i d a l l e b a n c h e , d a l l e i n d u s t r i e d e l l e a r m i p e r m e t t e r l i i n v e c e a f a v o r e d e g l i i t a l i a n i , t a g l i a r e l e t a s s e e i n v e s t i r e i n s a n i t à " , c o n c l u d e .