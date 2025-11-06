R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o d a t i o g g e t t i v i a l i v e l l o n a z i o n a l e . L a p r e s s i o n e f i s c a l e è c r e s c i u t a i n I t a l i a n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , a b b i a m o i l r e c o r d . A b b i a m o i l r e c o r d a n c h e d i u n c e t o m e d i o i m p o v e r i t o , d e i p o v e r i a s s o l u t i , i l r e c o r d s t o r i c o . Q u e s t i s o n o d a t i i n o p p u g n a b i l i e n e l l o s t e s s o t e m p o n o n a b b i a m o m i s u r e p e r l a c r e s c i t a . Q u e s t a è l a l e g g e d i b i l a n c i o v e r a m e n t e p i ù d r a g h i a n a f o r s e , s e v o g l i a m o u s a r e q u e s t o t e r m i n e , c h e s i a s t a t a m a i c o n c e p i t a . N o n c ' è n e s s u n a m i s u r a d i c r e s c i t a e p e r f o r t u n a c h e a b b i a m o p o r t a t o i s o l d i d e l P n r r , s a r e m o i n p i e n a r e c e s s i o n e " . C o s ì i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e G i u s e p p e C o n t e , a m a r g i n e d i u n e v e n t o e l e t t o r a l e a S e s s a A u r u n c a c o n R o b e r t o F i c o . " P e r q u a n t o r i g u a r d a i l s o s t e g n o a l l e f a s c e p i ù d e b o l i - p r o s e g u e - c h i a r i a m o l o , n o i n o n s i a m o p e r u n a s s i s t e n z i a l i s m o p e r t e n e r e l e p e r s o n e a c a s a . S i a m o p e r o f f r i r e u n l a v o r o d i g n i t o s o , i l s a l a r i o m i n i m o l e g a l e è u n a n o s t r a b a t t a g l i a s t o r i c a s u c u i a b b i a m o p o r t a t o l e a l t r e f o r z e d i o p p o s i z i o n e . N o i s i a m o p e r c e r c a r e d i s o s t e n e r e l e i m p r e s e i n q u e s t o m o m e n t o , p e r f a r l e c r e s c e r e , p e r a s s i c u r a r e c o m p e t i t i v i t à p e r c h é s i c r e i n o o p p o r t u n i t à d i l a v o r o . N o i s i a m o q u e l l i c h e h a n n o s e m p r e , a n c h e q u a n d o e r a v a m o a l g o v e r n o , s p e r i m e n t a t o m i s u r e e i n c e n t i v i p e r c o n s e n t i r e a l l e i m p r e s e d i i n n o v a r e " . " I l n o s t r o n o n è a s s i s t e n z i a l i s m o . Q u e s t a è u n a d e f o r m a z i o n e d i q u e s t o g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a , c h e h a a t t a c c a t o m i s u r e d i s o s t e g n o a l l e f a s c e p i ù d e b o l i e n e l l o s t e s s o t e m p o p o i s i è i n c h i n a t o a b a n c h e , i n d u s t r i e d e l l e a r m i , i g i g a n t i a m e r i c a n i d e l w e b , d o v e a d d i r i t t u r a l a t a s s a z i o n e è z e r o . È l o r o l ' a s s i s t e n z i a l i s m o , a f a v o r e d e i g r a n d i g r u p p i d i p o t e r e " , c o n c l u d e .