R o m a , 1 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - " C i h a n n o p r o v a t o f i n o a l l a f i n e . M a d o p o a v e r g i à p e g g i o r a t o l a ‘ F o r n e r o ’ a l z a n d o l ’ e t à p e n s i o n a b i l e e c a n c e l l a t o ‘ O p z i o n e d o n n a ’ , i l G o v e r n o s i è d o v u t o r i m a n g i a r e , p e r o r a , a l c u n e d e l l e v e r g o g n o s e n o r m e c o n c u i u c c i d e v a , d i f a t t o , i l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a a i f i n i p e n s i o n i s t i c i e a l l u n g a v a p u r e i t e m p i p e r r i c e v e r e l ’ a s s e g n o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e , a p r o p o s i t o d e l l a m a n o v r a . " E n n e s i m o c i r c o d i u n a M a n o v r a e v a n e s c e n t e , i m p a l p a b i l e . H a n n o p r e s e n t a t o u n a M a n o v r a s e n z a u n p i a n o i n d u s t r i a l e , s e n z a u n p i a n o s a n i t a r i o , s e n z a u n p r o g e t t o s o c i a l e . N i e n t e d i n i e n t e - p r o s e g u e i l l e a d e r d e l M 5 s - . E o r a s o n o a p e z z i , l i t i g a n o t r a l o r o e a n c h e a l l ’ i n t e r n o d e i s i n g o l i p a r t i t i . N e l l a n o t t e s o n o l e t t e r a l m e n t e e n t r a t i i n c r i s i . M e l o n i , c o m e s e m p r e , f i n g e d i c a d e r e d a l p e r o , s c a r i c a s e m p r e s u g l i a l t r i . C a n d i d a m e n t e d i c e d i n o n e s s e r s i a g g i o r n a t a . N e p p u r e s u w h a t s a p p , q u a s i c h e l e s o r t i d i f a m i g l i e e i m p r e s e i t a l i a n e n o n l a r i g u a r d a s s e r o . L e i e r a i m p e g n a t a i n E u r o p a a d a p p r o v a r e 9 0 m i l i a r d i p e r l ’ U c r a i n a c o n i l d e b i t o c o m u n e e u r o p e o " . " I n t u t t o c i ò s o n o s c o m p a r s i d a l l a l e g g e d i B i l a n c i o , p e r f i n i r e c h i s s à d o v e , g l i s b a n d i e r a t i n u o v i i n v e s t i m e n t i p e r l e i m p r e s e : e r a n o u n a m i n i m a t o p p a a l d i s a s t r o d i 3 2 m e s i d i c a l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e a l l a l o r o s c e l l e r a t a s c e l t a d i c a n c e l l a r e g l i i n c e n t i v i d i T r a n s i z i o n e 4 . 0 . N i e n t e , è s a l t a t a a n c h e q u e s t a t o p p a - p r o s e g u e C o n t e - . L ’ u n i c a c o s a c h e p r o c e d e s p e d i t a è l a c o r s a a l r i a r m o . S t a n n o i n s e r e n d o e m e n d a m e n t i s u e m e n d a m e n t i p e r a c c e l e r a r e l a p r o d u z i o n e m i l i t a r e . S u q u e s t o i l G o v e r n o c o r r e , e c c o m e . S u l a v o r o , i m p r e s e , p e n s i o n i e c r e s c i t a s o l o i m p r o v v i s a z i o n e e p r o p a g a n d a . C h e r a b b i a ! " .