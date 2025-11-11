R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D o b b i a m o s e n z a d u b b i o p o t e n z i a r e l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o e l a m e d i c i n a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e . S o l o c o s ì p o s s i a m o m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e , m e t t e n d o a l c e n t r o n o n i l p a z i e n t e , m a l a p e r s o n a . A b b i a m o s t a n z i a t o g i à 2 5 0 m i l i o n i d i e u r o a n n u i p e r l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o , n o n b a s t a n o , d u n q u e f a r e m o a l t r i i n v e s t i m e n t i m a i l p e r c o r s o g i u s t o p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e p e r d a r e r i s p o s t a a l l a p e r s o n a è q u e l l o d i p o t e n z i a r e l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o " . C o s ì F r a n c e s c o C i a n c i t t o , d e p u t a t o d i F d i e m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i e s a n i t à d e l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o a l 5 7 ° C o n g r e s s o s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f , ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , a R o m a .