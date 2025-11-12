R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C h e n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o a p p r o v a t a d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i n o n c i s i a n o n u o v i t a g l i p e r i C o m u n i l o a f f e r m a a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A N C I , G a e t a n o M a n f r e d i . S o l t a n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , s e m b r a n o n e s s e r s e n e a c c o r t a : f o r s e d o v r e m m o r i s c r i v e r g l i e l o i n t e d e s c o , c o s ì d a f a c i l i t a r l e l a c o m p r e n s i o n e " . C o s ì i r e s p o n s a b i l i e n t i l o c a l i d e l c e n t r o d e s t r a P i e r l u i g i B i o n d i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i d i F o r z a I t a l i a , S t e f a n o L o c a t e l l i d i L e g a , M a r i a s t e l l a G e l m i n i d i N o i M o d e r a t i e A n t o n i o D e P o l i d e l l ' U d c , a m a r g i n e d e l l ’ a s s e m b l e a n a z i o n a l e A n c i c h e s i è a p e r t a o g g i a B o l o g n a . " Q u a n d o p a r l a d i ' t a g l i p e r d i e c i m i l i a r d i n e g l i a n n i p r e c e d e n t i ' - p r o s e g u o n o - d i m e n t i c a c h e s i t r a t t a d i s c e l t e o p e r a t e d a i g o v e r n i d i c u i i l P d è s t a t o p a r t e i n t e g r a n t e . P e r i l 2 0 2 6 , i n f a t t i , n e s s u n n u o v o s a c r i f i c i o è r i c h i e s t o a g l i e n t i l o c a l i . L e p a r o l e d e l l a p r e m i e r M e l o n i , d u n q u e , s o n o i n e c c e p i b i l i e i n a t t a c c a b i l i . L a l e g g e d i b i l a n c i o i n t r o d u c e , p i u t t o s t o , r i s o r s e a g g i u n t i v e e m i s u r e d i s o s t e g n o c o n c r e t e : i n c r e m e n t o f i n o a 2 5 0 m i l i o n i d i e u r o d e l f o n d o p e r i m i n o r i a f f i d a t i a s e g u i t o d i s e n t e n z e d e l l ’ a u t o r i t à g i u d i z i a r i a ; c o n s o l i d a m e n t o d e l f o n d o d a 6 0 m i l i o n i p e r i c e n t r i e s t i v i ; a m p l i a m e n t o a 1 1 2 m i l i o n i d e l f o n d o p e r e q u a t i v o v e r t i c a l e ; n u o v e n o r m e d i f l e s s i b i l i t à s u l f o n d o c r e d i t i d i d u b b i a e s i g i b i l i t à . A r r i v a n o r i s o r s e f r e s c h e c h e a l i m e n t e r a n n o d i r e t t a m e n t e l a s p e s a c o r r e n t e d e g l i e n t i l o c a l i , s o s t e n e n d o i s e r v i z i a i c i t t a d i n i " . " I n q u e s t a m a n o v r a c i s o n o n o r m e d i f l e s s i b i l i t à f i n a n z i a r i a e d i r a f f o r z a m e n t o d e i f o n d i , e s a t t a m e n t e c o m e d i c h i a r a t o d a l l a p r e m i e r M e l o n i , c h e m i g l i o r a n o l a s i t u a z i o n e r i s p e t t o a l l o s c o r s o a n n o s u l v e r s a n t e d e l l a s p e s a c o r r e n t e . U n f a t t o , r i b a d i a m o , r i c o n o s c i u t o d a l l o s t e s s o p r e s i d e n t e d e l l ’ A n c i . L a S c h l e i n i g n o r a o f i n g e d i i g n o r a r e q u e s t i d a t i , c o n f e r m a n d o s i u n a m a r z i a n a r i s p e t t o a l l e r e a l i e s i g e n z e d e i t e r r i t o r i . N o n a c a s o l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e i s i n d a c i d e l s u o p a r t i t o , c o n s a p e v o l i d i t a l e i n a d e g u a t e z z a , n o n l ’ h a n n o s o s t e n u t a n e p p u r e a l c o n g r e s s o " , c o n c l u d o n o .