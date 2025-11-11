R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o c ' è m o l t o p o c o p e r g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i e , i n p a r t i c o l a r e , p e r i l t e r r i t o r i o . N o i c o m e o p p o s i z i o n i a b b i a m o i n s e r i t o u n p a c c h e t t o d i e m e n d a m e n t i c h e p u n t a s o p r a t t u t t o a q u e s t o , a c h i e d e r e p i ù a s s u n z i o n e d i p e r s o n a l e s u p e r a n d o a n c h e i l v i n c o l o l e g a t o a i p a r a m e t r i d e l 2 0 0 4 , a v a l o r i z z a r e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a n i t à s v i n c o l a n d o g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i a l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i e a p e n s a r e a n u o v i m o d e l l i d i o r g a n i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e d i c u i a b b i a m o p a r l a t o o g g i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e l a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o M a r i o l i n a C a s t e l l o n e ( M 5 S ) , i n t e r v e n d o a l l a t a v o l a r o t o n d a ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e d i n i z i a l a c u r a , p a r t i t i a c o n f r o n t o ' , a l l ' i n t e r n o d e l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l s i n d a c a t o d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f , i n c o r s o a R o m a .