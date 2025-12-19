R o m a , 1 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a s p a v a l d e r i a e l ’ a r r o g a n z a a s c o l t a t e d a l p a l c o d i A t r e j u s o n o d u r a t e i l t e m p o d i u n f u o c o d i p a g l i a . S i s o n o f r a n t u m a t e s u l l e d i v i s i o n i e s u l l e c o n t r a d d i z i o n i e m e r s e i n S e n a t o , d o v e i l g o v e r n o è a n d a t o i n t i l t , s c o n f e s s a n d o n o n s o l o l e p a r o l e d e l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a m a a n c h e l e s o l u z i o n i d i m e d i a z i o n e f i r m a t e d i r e t t a m e n t e d a G i o r g i a M e l o n i " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a . " L a P r e m i e r p r e d i c a c o e r e n z a e c a p a c i t à d i g o v e r n o m a t r a d i s c e l e p r o m e s s e f a t t e a g l i i t a l i a n i , c h e c h i e d o n o r i f o r m e e m i s u r e c o n c r e t e p e r r i s p o n d e r e a l c a l o d e i s a l a r i e a l l ’ a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e , n o n u n a n a r r a z i o n e t r i o n f a l i s t i c a d e l l a s u a p e r s o n a " , a g g i u n g e B r a g a .