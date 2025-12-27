R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a l l a C a m e r a c o m i n c i a l ’ e s a m e d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o , l a p i ù i m p o r t a n t e l e g g e d e l l o S t a t o . M a s i t r a t t a d i u n a m e s s a i n s c e n a p e r c h é n o n u n a v i r g o l a p o t r à e s s e r e c a m b i a t a : l a m a n o v r a è s t a t a a p p r o v a t a a l S e n a t o l a s c o r s a s e t t i m a n a e q u i a l l a C a m e r a s a r à s o l o u n p a s s a g g i o f o r m a l e p e r c h é v a l i c e n z i a t a e n t r o i l 3 1 d i c e m b r e . D u n q u e , a v r e m o u n a l e g g e c h e o l t r e a c r e a r e i n g i u s t i z i e , s v u o t a a n c o r a u n a v o l t a l e f u n z i o n i d e l P a r l a m e n t o . N o n u n a p r o p o s t a d e l l e o p p o s i z i o n i v e r r à a c c o l t a p e r m i g l i o r a r e p e n s i o n i , s a n i t à , d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i , n o n u n e u r o p o t r à e s s e r e s p o s t a t o p e r f i n a n z i a r e d i p i ù l a s c u o l a e i s e r v i z i p u b b l i c i . A b b i a m o c o m u n q u e p r e s e n t a t o 8 0 e m e n d a m e n t i f i r m a t i d a l P d , p i ù 1 6 c o n d i v i s i c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i s u i t e m i c h e c i s o n o p i ù c a r i e s u c u i c o s t r u i r e u n ' a l t r a i d e a d i P a e s e e u n a v e r a a l t e r n a t i v a : c a s a , s a l u t e , c u l t u r a , l a v o r o , S u d , p e n s i o n i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a . " L a m a n o v r a d e l G o v e r n o M e l o n i - a g g i u n g e - è c o s ì : m o d e s t a e m e d i o c r e , s e n z a v i s i o n e , f a c a s s a c o n c h i g i à f a t i c a . I n t r e a n n i e a l l a q u a r t a l e g g e d i B i l a n c i o , c ’ è u n ' I t a l i a s e m p r e p i ù i n d i f f i c o l t à . S i s e n t o n o i n v e s t i t i d a l l a s t o r i a , m a i n v e c e s a r a n n o t r a v o l t i d a l l a l o r o i n c a p a c i t à e d a l d i l e t t a n t i s m o d i c h i n o n h a m a n t e n u t o u n a s o l a p r o m e s s a ( a b o l i z i o n e d e l l e a c c i s e , c a n c e l l a z i o n e d e l l a F o r n e r o , s o l o p e r f a r e g l i e s e m p i p i ù e c l a t a n t i … ) ” .