R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o i d o b b i a m o a u m e n t a r e i s a l a r i , l a q u a l i t à , l e c o n d i z i o n i d i l a v o r o p e r i m e d i c i e g l i i n f e r m i e r i . P e r f a r e q u e s t o n o i d i c i a m o c h e q u e s t a m a n o v r a d o v e v a d a r e a i p i ù g i o v a n i p i ù r i s o r s e , p e r a i u t a r l i a r i m a n e r e i n I t a l i a a n c h e i n q u e s t o c o n t e s t o l a v o r a t i v o . O g g i i n a u d i z i o n e c i h a n n o d e t t o c h e l a m e t à d e l l e r i s o r s e i m p e g n a t e s u l l a r i d u z i o n e d e l l ’ a l i q u o t a I r p e f , q u a s i 3 m i l i a r d i d i e u r o , v a a l l ' 8 % d e l l a p o p o l a z i o n e p i ù r i c c a , m a s o p r a t t u t t o c h e i g i o v a n i c h e h a n n o u n o s t i p e n d i o m e d i o s o t t o i 2 8 m i l a e u r o n o n v e d r a n n o b e n e f i c i " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d i A z i o n e E l e n a B o n e t t i , i n t e r v e n e n d o a R a d i o 1 . " N o i p r o p o n i a m o i n v e c e d i m e t t e r e q u e i 3 m i l i a r d i d i e u r o p e r a u m e n t a r e i s a l a r i d e i g i o v a n i e q u i n d i p e r c o n v i n c e r l i a n c h e a s t a r e i n q u e l l e p r o f e s s i o n i d i c u i i l n o s t r o P a e s e h a b i s o g n o e c h e o g g i h a n n o s t i p e n d i a s s o l u t a m e n t e n o n s o s t e n i b i l i " , c o n c l u d e .