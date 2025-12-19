R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A l t r o c h e g o v e r n o s o l i d o e c o e s o . L e i n d i s c r e z i o n i d i s t a m p a r a c c o n t a n o t u t t ’ a l t r o : u n a m a g g i o r a n z a c h e s i s p a c c a m e n t r e l a m a n o v r a è a n c o r a i n d i s c u s s i o n e , c o s t r e t t a a r i s c r i v e r l a a l l ’ u l t i m o m i n u t o " . E ' q u a n t o s c r i v e l a v i c e p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i P d S i m o n a B o n a f è , i n u n p o s t s u F a c e b o o k . " I l c a o s p e n s i o n i è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : m i s u r e a n n u n c i a t e , i n s e r i t e e p o i s t r a l c i a t e d o p o l o s c o n t r o i n t e r n o t r a L e g a e F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n i l m i n i s t r o G i o r g e t t i s m e n t i t o p u b b l i c a m e n t e d a l s u o s t e s s o p a r t i t o n e l g i r o d i p o c h e o r e . M e n t r e n e l l a m a g g i o r a n z a s i c o n s u m a n o r e g o l a m e n t i d i c o n t i , i l p a e s e r e s t a s e n z a r i s p o s t e s u s t i p e n d i , c r e s c i t a e c o n o m i c a e s a n i t à p u b b l i c a c o n i l r i s c h i o d e l l ' e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o . N o n è s o l o c o n f u s i o n e p o l i t i c a , è i r r e s p o n s a b i l i t à i s t i t u z i o n a l e " .