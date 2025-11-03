R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o è u n a t t o d i r e s a d e l g o v e r n o M e l o n i . U n a m a n o v r a p o v e r a , i n g i u s t a , s e n z a r e s p i r o : l a p i ù p i c c o l a d e l l ’ u l t i m o d e c e n n i o , i n c a p a c e d i r i s p o n d e r e a l l e v e r e e m e r g e n z e d e l P a e s e . S i t a g l i a s u l l a c r e s c i t a , s i t a g l i a s u l l a s c u o l a e s u l l a s a n i t à , s i d i m e n t i c a n o l e i m p r e s e e i l a v o r a t o r i . E s o p r a t t u t t o , s i a b b a n d o n a n o l e a r e e i n t e r n e , q u e l l e c h e o g n i g i o r n o t e n g o n o v i v a l ’ I t a l i a c o n i l l a v o r o , l a f a t i c a e l ’ a m o r e p e r l a p r o p r i a t e r r a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a , i n t e r v e n e n d o a d u n a a s s e m b l e e p u b b l i c a p e r l e r e g i o n a l i i n P u g l i a a S p i n a z z o l a . " N e l l a l e g g e d i b i l a n c i o - p r o s e g u e - n o n c ’ è u n s o l o e u r o p e r l e a r e e i n t e r n e , n e s s u n p i a n o p e r c o n t r a s t a r e l o s p o p o l a m e n t o c h e , a l r i t m o a t t u a l e , p o r t e r à a l l a c h i u s u r a d i c e n t i n a i a d i c o m u n i n e l g i r o d i 1 5 a n n i . S e c o n d o m o l t e p r o i e z i o n i n e l l e a r e e i n t e r n e p i ù f r a g i l i o l t r e l ’ 8 2 % d e i c o m u n i p e r d e r à p o p o l a z i o n e e n t r o i l 2 0 4 3 , c o n p u n t e f i n o a l 9 3 % n e l l e r e g i o n i d e l M e z z o g i o r n o . L a d e s t r a e i l g o v e r n o M e l o n i h a n n o s c e l t o d i l a s c i a r e s o l i i t e r r i t o r i p i ù d e b o l i , m e n t r e i n s e g u o n o l ’ o s s e s s i o n e d i p r i v a t i z z a r e s c u o l a , s a n i t à e t r a s p o r t i , s m a n t e l l a n d o i p i l a s t r i d e l l ’ u g u a g l i a n z a e d e i d i r i t t i . M e n t r e i l g o v e r n o s p r e c a t e m p o e p a r o l e n e i c o n f l i t t i i d e o l o g i c i s u l l a C o s t i t u z i o n e , n o i c h i e d i a m o f a t t i : i n v e s t i m e n t i v e r i , i n f r a s t r u t t u r e , s a n i t à d i p r o s s i m i t à , b a n d a l a r g a , o p p o r t u n i t à p e r i g i o v a n i c h e v o g l i o n o r e s t a r e . I n v e c e a r r i v a n o b r i c i o l e p e r c h i v i v e l o n t a n o d a i c e n t r i d e l p o t e r e e n e s s u n a s t r a t e g i a p e r f e r m a r e l o s v u o t a m e n t o d e i p a e s i d e l l ’ e n t r o t e r r a . S e l ’ I t a l i a t i e n e , è g r a z i e a r e g i o n i c o m e l a P u g l i a , c h e h a p r o v a t o c o n r i s o r s e p r o p r i e a f r o n t e g g i a r e l o s p o p o l a m e n t o . A n t o n i o D e c a r o n e l s u o p r o g r a m m a h a r i b a d i t o l ’ i m p e g n o a s s o l u t o e p e r q u e s t o S p i n a z z o l a , s i m b o l o d i q u e s t ’ a r e a i n t e r n a b e l l i s s i m a , n o n s i a r r e n d e r à " . " M a l a p a z i e n z a d e i c i t t a d i n i n o n è i n f i n i t a : n o n a c c e t t e r e m o p i ù u n g o v e r n o c h e i g n o r a c h i t i e n e i n p i e d i i l P a e s e r e a l e . P e r q u e s t o i l v o t o a l P d è e s s e n z i a l e . P e r d a r e a n c o r a p i ù f o r z a a d A n t o n i o . L a n o s t r a p r o p o s t a a l t e r n a t i v a d i b i l a n c i o è c h i a r a : p i ù r i s o r s e p e r l e a r e e i n t e r n e , p e r l e i n f r a s t r u t t u r e d e l S u d , p e r l ’ a g r i c o l t u r a , p e r i s a l a r i e p e r l a s a n i t à t e r r i t o r i a l e . L ’ I t a l i a n o n s i g o v e r n a c o n i c o n d o n i e c o n l a p r o p a g a n d a . S i g o v e r n a s t a n d o a c c a n t o a l l e p e r s o n e e a i t e r r i t o r i c h e r e s i s t o n o , c o m e q u e s t a p a r t e d i P u g l i a c h e o g g i s i r i t r o v a u n i t a p e r d i f e n d e r e i l p r o p r i o f u t u r o " , c o n c l u d e .