R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ﻿ “ L a l e g g e d i B i l a n c i o n o n è p r o n t a . È i n r i t a r d o e n o r m e . C ’ è u n a c o n f u s i o n e g i g a n t e s c a n e l g o v e r n o . C ’ è u n a g u e r r a e v i d e n t e t r a i p a r t i t i d e l l a m a g g i o r a n z a e d e n t r o i l p a r t i t o d e l m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a . A b b i a m o a s s i s t i t o a l m a t c h t r a G i o r g e t t i e S a l v i n i . S o l o 3 g i o r n i f a G i o r g e t t i e r a v e n u t o q u i i n S e n a t o c o n u n e m e n d a m e n t o c h e c a m b i a v a d i f a t t o l a m a n o v r a . S t a n o t t e q u e s t o e m e n d a m e n t o è s t a t o c a n c e l l a t o . I l m i n i s t r o è s t a t o s m e n t i t o s u t u t t a l a l i n e a . A q u e s t o p u n t o G i o r g e t t i v e n g a i n P a r l a m e n t o e s e n o n è i n g r a d o d i f a r e i l m i n i s t r o p r e s e n t i l e d i m i s s i o n i . I l m e r a v i g l i o s o g o v e r n o c h e G i o r g i a M e l o n i h a r a c c o n t a t o l ’ a l t r o g i o r n o i n a u l a n o n e s i s t e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n u t o i n a u l a a P a l a z z o M a d a m a .