R o m a , 2 9 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - I l g o v e r n o f a r à u n a r i f l e s s i o n e s u e v e n t u a l i i n t e r v e n t i d a m e t t e r e a t e r r a i n m a n o v r a p e r f a r f r o n t e a l l a c r i s i d e l l ’ a c c i a i o . L o h a s p i e g a t o a l l ’ A d n k r o n o s A l b e r t o B a g n a i , d e p u t a t o d e l l a L e g a e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F i n a n z e d e l l a C a m e r a , u s c e n d o d a l c o n f r o n t o c o n v o c a t o d a i s i n d a c a t i m e t a l m e c c a n i c i s u l l ’ e x I l v a c o n l e f o r z e p o l i t i c h e . “ I s i n d a c a t i h a n n o c h i e s t o u n i m p e g n o p i u i n c i s i v o d a p a r t e d e l l o S t a t o ” s u l t e m a d e l l a r i s o r s e . “ T u t t i s a p p i a m o c h e s i a m o i n u n c o n t e s t o d i r e g o l e d i b i l a n c i o c h e d e t e r m i n a n o u n s e n t i e r o s t r e t t o . Q u e s t o s e n t i e r o d e v e p o r t a r e a n c h e v e r s o l ’ a c c i a i o ? S ì , p e r c h é è f o n d a m e n t a l e p e r i g r a n d i p r o g e t t i i n f r a s t r u t t u r a l i , c o m e i l P o n t e s u l l o S t r e t t o d i M e s s i n a , m a a n c h e p e r t u t t o i l t e s s u t o d e l l e P m i d e l l a m e c c a n i c a d i p r e c i s i o n e , c h e è i l n u c l e o d e l n o s t r o e x p o r t ” , h a e v i d e n z i a t o B a g n a i . “ Q u i n d i , s i f a r à u n a r i f l e s s i o n e ” e d e s s e n d o “ l a l e g g e d i b i l a n c i o d i i n i z i a t i v a g o v e r n a t i v a , l a s e d e i n c u i v e r r à c o m p i u t a s a r à i n n a n z i t u t t o q u e l l a d i g o v e r n o ” .