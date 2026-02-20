B o l o g n a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a t r a s p a r e n z a r e t r i b u t i v a n o n è s o l o u n a d e m p i m e n t o n o r m a t i v o , m a u n a s c e l t a s t r a t e g i c a p e r r a f f o r z a r e l a f i d u c i a n e l l e o r g a n i z z a z i o n i , p r o m u o v e r e l ’ e q u i t à e m i g l i o r a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o . I e r i a B o l o g n a , p r e s s o l a s e d e M a n a g e r i t a l i a E m i l i a - R o m a g n a , d u e o r e d i i n t e n s o c o n f r o n t o t r a i m p r e s e , m a n a g e r e i s t i t u z i o n i p e r a n a l i z z a r e i m p a t t i , o p p o r t u n i t à e c r i t i c i t à a p p l i c a t i v e d e l l a n u o v a n o r m a t i v a . L ’ i n i z i a t i v a h a r a p p r e s e n t a t o u n m o m e n t o d i a p p r o f o n d i m e n t o t e c n i c o e s t r a t e g i c o s u u n t e m a c h e i n c i d e d i r e t t a m e n t e s u i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i , s u l l e p o l i t i c h e d i g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e u m a n e e s u l l a g o v e r n a n c e a z i e n d a l e o l t r e a d e s s e r e u n o s t r u m e n t o d i c o n t r a s t o a l l a d i s c r i m i n a z i o n e r e t r i b u t i v a e d i g e n e r e . A d a p r i r e i l a v o r i s o n o s t a t i i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d i : C r i s t i n a M e z z a n o t t e , p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a E m i l i a - R o m a g n a , d i S i m o n e P i z z o g l i o , v i c e p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a e S o n i a B o n a n n o i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ A s s e s s o r a t o S v i l u p p o e c o n o m i c o e g r e e n e c o n o m y , e n e r g i a , f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e , U n i v e r s i t à e R i c e r c a d e l l a R e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a . I n I t a l i a , i l t e m a h a a s s u n t o u n r i l i e v o a n c o r a p i ù s i g n i f i c a t i v o a l l a l u c e d e l l e c r i t i c i t à e s i s t e n t i s u l f r o n t e r e t r i b u t i v o . S e c o n d o l ’ i n d a g i n e ' T o t a l r e w a r d t r e n d 2 0 2 5 ' ( F o n t e : E l a b o r a z i o n i O d m c o n s u l t i n g – G i G r o u p s u d a t i I N P S ) , i l g e n d e r p a y g a p m e d i o i t a l i a n o s i è a t t e s t a t o i n t o r n o a l 1 0 , 4 % . N e l d e t t a g l i o , l a d i f f e r e n z a d i r e t r i b u z i o n e t r a u o m i n i e d o n n e è r i s u l t a t a p a r i a – 1 2 , 3 % t r a g l i o p e r a i , – 1 0 % t r a g l i i m p i e g a t i , – 5 , 7 % t r a i q u a d r i e – 1 0 , 6 % t r a i d i r i g e n t i , e v i d e n z i a n d o c o m e i l d i v a r i o s a l a r i a l e a b b i a a t t r a v e r s a t o t u t t i i l i v e l l i p r o f e s s i o n a l i e l ’ i n t e r a s t r u t t u r a o r g a n i z z a t i v a d e l l e i m p r e s e . " L a D i r e t t i v a e u r o p e a s u l l a t r a s p a r e n z a r e t r i b u t i v a - h a d i c h i a r a t o C r i s t i n a M e z z a n o t t e , p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a E m i l i a - R o m a g n a - s e g n a u n p a s s a g g i o d e c i s i v o v e r s o u n m e r c a t o d e l l a v o r o p i ù e q u o e m o d e r n o . P e r l e i m p r e s e e p e r i l m a n a g e m e n t n o n s i t r a t t a s o l t a n t o d i a d e g u a r s i a n u o v i o b b l i g h i n o r m a t i v i , m a d i c o g l i e r e l ’ o p p o r t u n i t à d i r a f f o r z a r e l a c u l t u r a d e l l a m e r i t o c r a z i a , d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e d e l l a f i d u c i a o r g a n i z z a t i v a . L a c h i a r e z z a s u i c r i t e r i r e t r i b u t i v i e s u i p e r c o r s i d i c r e s c i t a c o n t r i b u i s c e a v a l o r i z z a r e l e c o m p e t e n z e , a r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e e a r e n d e r e l e a z i e n d e p i ù a t t r a t t i v e e c o m p e t i t i v e i n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o s e m p r e p i ù o r i e n t a t o a l l a s o s t e n i b i l i t à e a i p r i n c i p i E S G . N o i d i M a n a g e r i t a l i a D e i a ( g r u p p o D i v e r s i t y i n c l u s i o n a c c e s s i b i l i t y ) s e n t i a m o l a R e s p o n s a b i l i t à d i t e n e r e u n f a r o a c c e s o s u q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e " . I l p o m e r i g g i o e p r o s e g u i t o c o n u n a t a v o l a r o t o n d a c h e h a m e s s o a c o n f r o n t o a u t o r e v o l i e s p o n e n t i d e l m o n d o a c c a d e m i c o , a z i e n d a l e e d e l l e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i : T i z i a n o T r e u , a v v o c a t o e p r o f e s s o r e e m e r i t o d e l l ’ U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , p a r t n e r W S T L a w & T a x - L i n d a S e r r a , f o n d a t r i c e e c e o W o r k w i d e w o m e n - M a r c o V e r g a , d i r e t t o r e s v i l u p p o p e r s o n e e o r g a n i z z a z i o n e A e r o p o r t o M a r c o n i d i B o l o g n a e p r e s i d e n t e A i d p E m i l i a - R o m a g n a - M a t t e o D e l l a R o c c a , h e a d o f i n d u s t r i a l r e l a t i o n d i A u t o m o b i l i L a m b o r g h i n i s p a . “ R i t e n g o m o l t o o p p o r t u n a e t e m p e s t i v a q u e s t a i n i z i a t i v a d i M a n a g e r i t a l i a - h a c o m m e n t a t o T i z i a n o T r e u - p e r a n a l i z z a r e e d i s c u t e r e l a d i r e t t i v a e u r o p e a i n t e m a d i p a r i t à E ’ i m p o r t a n t e c h e l e i m p r e s e c o l g a n o q u e s t a o p p o r t u n i t à p e r p r o m u o v e r e l a p a r i t à f r a i g e n e r i . I m a n a g e r s o n o d e c i s i v i p e r g e s t i r e g l i a d e m p i m e n t i r i c h i e s t i , c h e s o n o r i p r e s i a n c h e d a l d e c r e t o i t a l i a n o d i r e c e p i m e n t o , i n p a r t i c o l a r e p e r c u r a r e t u t t i i d a t i n e c e s s a r i a c o m p a r a r e i t r a t t a m e n t i d i d o n n e e u o m i n i e p e r c o n d u r r e c o n i s i n d a c a t i l e v a l u t a z i o n i p e r r i m e d i a r e a i d i v a r i r e t r i b u t i v i c h e s i a n o e v i d e n z i a t i . P r o m u o v e r e u n a p i e n a p a r i t à f r a i g e n e r i è n o n s o l o u n o b i e t t i v o d i g i u s t i z i a m a c o n t r i b u i s c e a v a l o r i z z a r e i l c o n t r i b u t o d e l l e d o n n e a l l a c o m p e t i t i v i t à a z i e n d a l e e a l l a q u a l i t à d e l l a v o r o ” . N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o s i è e v i d e n z i a t o c o m e l a D i r e t t i v a U E 2 0 2 3 / 9 7 0 a b b i a i n t r o d o t t o o b b l i g h i q u a l i l a t r a s p a r e n z a n e l l e i n f o r m a z i o n i s u l l e r e t r i b u z i o n i g i à i n f a s e d i s e l e z i o n e , i l d i r i t t o d e i l a v o r a t o r i a c o n o s c e r e i c r i t e r i r e t r i b u t i v i e i l i v e l l i m e d i s a l a r i a l i p e r c a t e g o r i a , o l t r e a s i s t e m i d i r e p o r t i n g s u l g e n d e r p a y g a p p e r l e o r g a n i z z a z i o n i d i m a g g i o r i d i m e n s i o n i . E ' e m e r s o c o n c h i a r e z z a c o m e s i t r a t t i d i u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e , c a p a c e d i r i c h i e d e r e u n ’ e v o l u z i o n e c u l t u r a l e e o r g a n i z z a t i v a , o l t r e a u n a d e g u a m e n t o d e i s i s t e m i d i c o m p e n s a t i o n e d e l l e p o l i t i c h e d i p e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t . P e r i l m o n d o m a n a g e r i a l e , l a t r a s p a r e n z a r e t r i b u t i v a s i c o n f i g u r a t a c o m e u n f a t t o r e a b i l i t a n t e d i u n a l e a d e r s h i p r e s p o n s a b i l e e o r i e n t a t a a l l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e . P e r l e i m p r e s e , r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e p e r r a f f o r z a r e e m p l o y e r b r a n d i n g , a t t r a t t i v i t à d e i t a l e n t i e c o e r e n z a c o n i c r i t e r i E S G . I l c o n f r o n t o h a f o r n i t o , a i t a n t i m a n a g e r p r e s e n t i e c o l l e g a t i i n s t r e a m i n g , s t r u m e n t i i n t e r p r e t a t i v i e o p e r a t i v i p e r a c c o m p a g n a r e a z i e n d e e m a n a g e r n e l p e r c o r s o d i a d e g u a m e n t o a l l a n o r m a t i v a e u r o p e a , t r a s f o r m a n d o u n o b b l i g o r e g o l a t o r i o i n u n ’ o p p o r t u n i t à d i i n n o v a z i o n e o r g a n i z z a t i v a e d i c r e s c i t a c o m p e t i t i v a .